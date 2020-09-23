شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماع بالفيديو كونفرانس، لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة بنى سويف، وكان رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الكبرى بمحافظة القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، وخلال الاجتماع أكد أن هناك مجموعة من التكليفات الرئاسية التي ستعمل الحكومة على تنفيذها، منها البدء في عدد من مشروعات الإسكان الحضارية، متكاملة الخدمات، على غرار مشروع الأسمرات، في عدد من عواصم المحافظات، لافتاً إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه عرض محافظ القاهرة عدداً من قطع الأراضي الصالحة لتنفيذ هذا المشروع، والتي تتوافر بها المقومات اللازمة لجذب السكان وتوطينهم وتحسين ظروف حياتهم.

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وتم خلال الاجتماع استعراض خطة تطوير طريق مسطرد القديم، من تقاطعه مع شارع الحرية، حتى محور الفريق إبراهيم العرابي، بطول 7.5 كم، والذي يستهدف عدة قطاعات بالطريق.

وتم عرض تصور تطوير كل قطاع بطريق مسطرد القديم، ويشمل: تطوير القطاع العرضي رقم 1، بالوصول بحارات المُرور به إلى 4 حارات مرورية بعرض 13 م، بدلاً من 2 حارة مرورية حالياً، بعرض 7 م، وكذلك الوصول بالقطاع العرضي رقم 3، من 4 حارات مرورية بعرض 13 م، إلى 4 حارات ذهاب، و 4 حارات إياب، بإجمالي عرض 27 م، بواقع 13 م لكل اتجاه، بما يساهم في تيسير حركة السيارات وتقليل الإزدحام والتكدس المروري.