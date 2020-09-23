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شكرا لقرائتكم خبر عن النائب البطريركي للكاثوليك يلتقي مسؤولي الأنشطة الرعوية بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ترأس الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية الكاثوليكية، اجتماعاً ضم مسؤولي الأنشطة والاجتماعات الرعوية، وذلك بكنيسة القديسة تريزا بسيدي بشر بالإسكندرية، مساء أمس.
وشارك في الاجتماع، الأب بيشوي عبدالمسيح راعي الكنيسة، والأب القمص بولس عطية، حيث تضمن الاجتماع تبادل الخبرات خلال الفترة الماضية الاستثنائية، كما تم مناقشة الرؤية المستقبلية للأنشطة الرعوية بالكنيسة.
وخلال الاجتماع عرض الأنبا باخوم، المشروع الرعوي للايبارشية البطريركية للعام الجديد، بعنوان «كلمة الله»، بأركانها الثلاثة «تخلق- تحرر- ترسل».
واختتم الاجتماع بالصلاة الختامية، والبركة الرسولية.
كان الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، التقى خلال زيارته الاسكندرية مجمع الآباء الكهنة في لقاء روحى، وناقش كيفية تفعيل هذه السنة الرعوية تحت رعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك.
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