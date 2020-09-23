شكرا لقرائتكم خبر عن خبير مائي: محطات التحلية واستخدام تقنيات الزراعة الحديثة «ضرورة» لمواجهة العجز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح الدكتور محمد داود أستاذ الموارد المائية بهيئة البيئة بأبوظبى، أن اعتماد مصر الرئيسى في حصتها على مياه نهر النيل تمثل نحو 97% من إجمالي الموارد المائية المتاحة، ومع الزيادة السكانية ومعدلات التنمية الحالية انخفض نصيب الفرد ليصل إلى أقل من 600 متر مكعب سنويا في ظل وصول عدد السكان إلى أكثر من 100 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان بحلول عام 2050 إلى أكثر من 170 مليون نسمة لذا وجب التخطيط للتعامل مع حصتنا المائية حتى لا نواحه مشكلة في تدبير الموارد المائية مستقبلا.

وبالرغم من جهود مصر في إنشاء محطات التحلية وتدوير المياه وإعادة الإستخدام لأكثر من مرة وإعادة استخدام نحو 12 مليار متر مكعب سنويا من مياه الصرف الصحي المعالج أو مياه الصرف الزراعي إلا أن مصر تعاني حالياً عجزا مائيا يقدر بحوالي 20 مليار متر مكعب سنويا.

وقال داود في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أنه من أجل زيادة الموارد المائية المتاحة وتقليل العجز في الميزان المائي بين الموارد المائية المتاحة والطلب المتزايد عليها يجب أن نركز على محورين رئيسين: الأول هو زيادة الموارد المائية المتاحة والثاني إدارة الطلب على هذه الموارد.

ويشمل المحور الأول الإستثمار في إنشاء محطات التحلية والتوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج ومياه الصرف الزراعي وحفر الآبار لاستخدام المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار.

أما في محور إدارة الطلب فهناك برنامج لاستخدام الرى الحديث في الأراضى القديمة وتبطين الترع لتقليل الفقد بالبخر أو التسرب واستخدام تقنيات الزراعة الحديثة مثل الصوب الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل غير الشرهة للمياه واستنباط سلالات جديدة وبذور تعطى انتاجية أعلى وتستخدم مياه أقل.

وأشار داود أن تحلية مياه البحر من الخيارات الحالية التي أولته الحكومة اهتماما بالغا ويعد أحد محاور خطة الحكومة المعروفة باسم (4 ت) أولها محور (التنقية)، والذي يقوم على تحسين نوعية المياه وتنقيتها ومعالجتها ويتضمن الإستثمار في إنشاء محطات تحلية، وقد بذلت الدولة جهودا كبيرة في الآونة الأخيرة لتوفير احتياجات المواطنين والتوسع العمرانى والتنمية ومنها إنشاء العديد من محطات تحلية مياه البحر بالمدن الساحلية بعد وضع خطة متكاملة منذ عام ٢٠١٤.

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وتم إنشاء محطات في شمال وجنوب سيناء والغردقة ومطروح والعين السخنة والعلمين، وقد كان معدل إنتاج محطات التحلية قبل عام 2014 يصل إلى حوالي 80 ألف متر مكعب يوميا فقط وقد ارتفاع هذا المعدل بعد إنشاء محطات التحلية الجديدة ليصل حاليا إلى 750 ألف متر مكعب يوميا، وهناك خطة للحكومة للوصول إلى ١٫٥ مليون متر مكعب يوميا بحلول عام 2050.