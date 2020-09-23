شكرا لقرائتكم خبر عن «كتاب مصر»: تماثيل محطة الرمل «مسوخ».. وإطلاق أسماء شهداء ورموز على الشوارع (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال جابر بسيونى،عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، أن اعادة الوجه الحضاري والتنويري والثقافى للاسكندرية، لن يتحقق إلا بإعادة التنسيق الحضارى للعديد من التماثيل المشوهة للمدينة والموجودة في عدد من الميادين على مستوى الاسكندرية، ما يتطلب اعادة تنسيقها من جديد بدلاً من الشكل الموجود حالياً والتى أساءت للرموز الثقافية والفنية وافتقدت المواصفات الفنية والإبداعية.

وأوضح «بسيونى»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن تماثيل بعض الشخصيات التاريخية الموجودة في محطة الرمل أمام تمثال سعد زغلول، عبارة عن «مسوخ» يجب نسفها وصياغتها من جديد بشكل حضارى، متساءلاً: كيف يتغير وجه الاسكندرية الحضارى من دون الاستعانة بالعقول التنويرية التي تتميز بنشاط طويل على مدار تاريخ المجلس الثقافى في الاسكندرية؟، مستطرداً: إن إهمال آراء هذة العقول التنويرية حوّل المدينة في غيبة من الزمن إلى أسوار اسمنتية للأسف الشديد .

وتابع:«لابد من اعادة التنسيق الحضارى تماثيل محطة الرمل، وكذا نقل تمثال نوبار باشا الموجود في صحن دار أوبرا الاسكندرية (مسرح سيد درويش)، على ان يتم وضع تمثال سيد درويش مكانه ويتم وضع تمثال نوبار في مكان اخر أو بالقرب من الاوبرا، كما يتم اعادة التنسيق الحضارى للتمثال الموجود أمام سينما أمير ومترو والذى تحول إلى مقلب للقمامة نتيجة الإهمال الذي تعرض له بعد نصبه في الموقع.

وانتقد «بسيونى»، طريقة عمل التماثيل إلى وصفها بـ«تماثيل تلاميذى»، ولذلك الامر يتطلب سرعة معالجتها بشكل حضارى يليق بمكانة وتاريخ الاسكندرية العريقة، وذلك من خلال الاستعانة بخبرات الفنانين والمتخصصين في هذا المجال لوضع اللمسات الخاصة بالتماثيل التاريخية خاصة وأنها تخص شخصيات مهمة جسدت حقب تاريخية مهمة في مصر«.

ودعا عضو اتحاد كتاب مصر، اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بإحياء دور المجلس الثقافى والذى يعانى من موات تام لمدة قاربت 7 سنوات دون أي نشاط يذكر على الاطلاق،خاصة وان المجلس الثقافى السكندرى عاصر عهود كثيرة من المحافظين دونما ان يكون له دور ثقافي تنويري واستشارى.

تماثيل "مسوخ" تشوة ميدان محطة الرمل فى الاسكندرية

تماثيل "مسوخ" تشوة ميدان محطة الرمل فى الاسكندرية

تماثيل "مسوخ" تشوة ميدان محطة الرمل فى الاسكندرية

تماثيل "مسوخ" تشوة ميدان محطة الرمل فى الاسكندرية

تماثيل "مسوخ" تشوة ميدان محطة الرمل فى الاسكندرية

تماثيل "مسوخ" تشوة ميدان محطة الرمل فى الاسكندرية

تماثيل "مسوخ" تشوة ميدان محطة الرمل فى الاسكندرية

تماثيل "مسوخ" تشوة ميدان محطة الرمل فى الاسكندرية