شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة جنوب سيناء» تغلق 3 منشآت غذائية مخالفة بمدينة دهب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء عن استمرار إدارة مراقبة الأغذية بالمحافظة لحملات التفتيش على أماكن تداول الأغذية بمحافظة جنوب سيناء بتكليف من الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، وتحت إشراف الدكتور أحمد حسانين وكيل المديرية ومدير الطب الوقائي بجنوب سيناء، وبتعليمات الدكتور أيمن الشناوى مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، وتحت إشراف مصطفى خليل مراقب عام الأغذية.

وتشكلت لجنة مشتركة من محمود سعيد إمام مراقب الأغذية بإدارة مراقبة اأغذية بالمديرية، وعبدالحميد النجار مفتش أغذية دهب بالمرور على (14) منشأة غذائية وتم تحرير عدد (14) محضرا لنقص اشتراطات النظافة بأماكن تداول الأغذية وتحرير (39) محضرا لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية وإعدام (186) كجم و(42) لتر أغذية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير (3) محضر ضبط بوزن 81 كجم وسحب (10) عينات أغذية مختلفة وإرسالها للتحليل بالمعامل المركزية وتحرير (3) مذكرات غلق منشآت غذائية لوجود خطر داهم.

وقال أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إن حملات التفتيش مستمرة على المنشآت الغذائية بباقى مدن المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين للتأكد من تقديم غذاء آمن لجميع مواطني المحافظة.