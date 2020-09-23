شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنيا تستقبل طلابها المستجدين لتوقيع الكشف الطبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت جامعة المنيا، صباح اليوم الأربعاء، الطلاب الجدد الذين تم ترشيحهم للقبول بكليات جامعة المنيا للعام الجامعي 2020/2021؛ لتوقيع الكشف الطبي عليهم، اعتباراً من اليوم، وحتى الأحد الخامس والعشرين من أكتوبر المقبل، وذلك في ضوء انتهاء طلاب الجامعات المستجدين من مراحل التنسيق المختلفة وتقليل الاغتراب.

قال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إنه تم وضع جدول زمني محدد لكل كلية من كليات الجامعة العشرين ومعهدها للتمريض بمواعيد الكشف الطبي، راعت فيه تقسيم الطلاب بالكليات ذات الأعداد الكبيرة على مجموعات تبعاً لحروف أسمائهم الأبجدية، لتجنب الزحام والتكدس، وتطبيقاً لقواعد التباعد الاجتماعي، والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجامعة في ظل جائحة كورونا، وذلك بعدم الدخول لقاعات الكشف الطبي بدون الماسك الطبي «الكمامة» نهائياً، وقياس درجة حرارتهم بالكاشفات الحرارية، إلى جانب إبراز الرقم القومي للطلاب عن الدخول للكشف، واصطحابهم لاستمارة الكشف الطبي عليها صورتهم ومختومة بخاتم شؤون الطلاب بالكلية.

من جهته، أوضح الدكتور عصام الدين صادق فرحات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه تم تخصيص صالات الأنشطة الطلابية خلف كلية الطب، وصالات الأنشطة بمتحف الفن الحديث؛ لأعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد، كما ستقوم الإدارة العامة لرعاية الطلاب ومكاتب رعاية الطلاب بالكليات، بالتعاون مع فريق طلاب من أجل مصر، باستقبال الطلاب على البوابات الرئيسية للجامعة للتأكد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتوجيههم إلى صالات الكشف الطبي، والدفع الإلكتروني عن طريق خدمات فوري، وإعداد لافتات الترحيب، وتوزيع الدلائل والكتيبات وشاشات العرض للتعريف بالجامعة وقياداتها، والتقاليد والأعراف الجامعية، وعرض نماذج من الأنشطة الطلابية التي تم تنفيذها بالأعوام السابقة.