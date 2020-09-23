شكرا لقرائتكم خبر عن جولات المرشحين في "الدائرة الرابعة" تشعل الانتخابات بالإسكندرية مبكرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مبكراً بدأت الدعاية الانتخابية في الإسكندرية وشهدت دائرة محرم بك وأبيس وكرموز وغربال جولات انتخابية للمرشحين خاصة النواب السابقين والمرشحين المحتملين لترتفع حرارة المنافسة الملتهبة في هذه الدائرة.

والدائرة الرابعة وتضم محرم بك وكرموز ومينا البصل دائما ماتكون الانتخابات بها مشتعلة بسبب شدة المنافسة وطبيعة الناخبين في تلك المناطق الشعبية والتى يتطلب فيها التصاق المرشح بالطبقات الكادحة على ارض الواقع وان يكون منهم وبينهم بصفة دائمة وقد سيطر على هذه الدائرة لفترات الراحل ابوالعز الحريرى .

وأهم المرشحين في هذه الدائرة التي ستشهد صراعاً ملتهباً بسبب اسماء المرشحين ولكل منهم باع في هذه الدائرة مثل عضو مجلس النواب الحالى عمرو كمال وعضو النواب ايضا هيثم الحريرى والاول استقال من حزب مستقبل وطن قبل الانتخابات وترشح عن حزب الشعب الجمهورى بينما رشح الحريرى نفسه مستقلاً وهناك مجدى عفيفى عضو مجلس الشورى السابق وأيضا له أرضية كبيرة في الدائرة .

أما مرشحا مستقبل وطن محمد جبريل ومحمود قاسم فيملكان فرص كبيرة لاقتناص مقعد على الاقل وترك الصراع على المقعد الثانى لأحد المتنافسين الذين ينضم لهم اسامة البدرشينى وهو نجل النائب السابق والشهير محمد البدرشينى صاحب اشهر الاستجوابات في مجلس الشعب لدورات عدة وهناك ايضا حسن خاطر وهو شاب واعد ويشغل مدير ادارة العلاقات بجامعة الاسكندرية ويعد من القلائل الذين استعدوا جيدا على مدار سنوات لخوض الانتخابات التي ارتبط بها اسم خاطر كثيرا بمنطقة غربال وكرموز.

ولم يضيع المرشحين الوقت وبدأوا في اللقاءات مع الناخبين والأهالى للاستماع لشكواهم أو الاعلان عن برامجهم واكثر من قام بجولات انتخابية اليومين الماضيين هما النائبان عمرو كمال وهيثم الحريرى ومعهما اسامة البدرشينى .

يذكر أن التقسيم الجديد للدوائر الإنتخابية لمجلس النواب قسم محافظة الاسكندرية إلى 6 دوائر فردية وخصص لها 16 مقعدا .

الدائرة الأولى مقرها قسم أول المنتزة وتضم أقسام أول المنتزة وثان المنتزة وثالث المنتزة وخصص لها 4 مقاعد.

الدائرة الثانية مقرها قسم أول الرمل، وتضم قسمى أول الرمل وثان الرمل«وخصص لها 3 مقاعد.

الدائرة الثالثة مقرها قسم سيدى جابر وتضم قسمى سيدى جابر وباب شرقى«وخصص لها مقعدين.

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الدائرة الرابعة مقرها قسم محرم بك وتضم أقسام محرم بك وكرموز ومينا البصل وخصص لها مقعدين.

الدائرة الخامسة مقرها قسم العطارين وتضم أقسام العطارين والجمرك والمنشية واللبان وخصص لها مقعداً واحداً .

الدائرة السادسة مقرها قسم الدخيلة وتضم أقسام الدخيلة وأول العامرية وثان العامرية وبرج العرب وخصص لها 4 مقاعد .

وتشترك محافظة الإسكندرية مع محافظتى البحيرة ومطروح في قائمة واحدة هي قائمة قطاع غرب الدلتا، وتم تخصيص عدد 18 مقعداً لمحافظة الإسكندرية في القائمة من بين 42 مقعداً مخصصة للمحافظات الثلاث في القائمة .