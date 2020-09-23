شكرا لقرائتكم خبر عن «أغلقوها» وجلسوا في بيوتهم.. التحقيق مع المتغيبين بمراكز شباب القليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضه بالقليوبية جولاته على مراكز الشباب بتوجيهات من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتكثيف المتابعة على مراكز الشباب

حيث قامت لجنتين متابعه برئاسة «الصبروط» على مراكز شباب بطا وكفر بطا وكفر ابو ذكري وبقيرة التابعين لادارة شباب بنها وتلاحظ انضباط العاملين والتزامهم بتنفيذ الأنشطة والمهام الإدارية الموكلة إليهم ووجه الصبروط خلال متابعته على ضرورة استغلال الأماكن الغير مستغلة بمراكز الشباب والاهتمام بالأنشطة والمسابقات التي تساعد في جذب الشباب وتعمل على بناء شخصياتهم الاجتماعية والنفسية والرياضية وتنمية مهاراتهم.

وتابعت اللجنه الثانيه مركز شباب الصفين والمنشاه الصغرى ووجدا مفتوحين ويمارسون نشاطهم بشكل كامل اما مركز شباب المنشاه الكبرى ومركز شباب كفر الحبش مفتوحين ويمارسون نشاطهم في ظل غياب بعض العاملين بهما ووجدت اللجنة مركز شباب الشقر مغلق في غياب العاملين.

وفي إدارة شباب بنها تم متابعه مركز شباب كفر فرسيس وتبين انه يمارس نشاطه بشكل كامل، اما مركز شباب شبلنجه ومركز شباب مرصفا وجدا مفتوحين ويمارسون نشاطهم في ظل غياب بعض العاملين بهما ووجدت مركز شباب كفر العرب ومركز شباب فرسيس مغلقين.

واوصت اللجنه باستكمال باقي الاجراءات الخاصه بالاستثمار بمركز شباب المنشاه الكبرى كما اوصت مركز شباب منشاه الصغرى بالاهتمام بنظافه المكتبه والعمل على اعاده توزيع العماله داخل مركز شباب كفر الحبش ومركز شباب شبلنجه واستكمال البيانات الخاصه بالحضور والانصراف.

وقرر«الصبروط» إحالة العاملين المتغيبين عن المراكز في أوقات العمل الرسمية للشؤون القانونية للتحقيق في تغيبهم عن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

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الصبروط يتابع مراكز شباب القليوبية

الصبروط يتابع مراكز شباب القليوبية

الصبروط يتابع مراكز شباب القليوبية

الصبروط يتابع مراكز شباب القليوبية