شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على معرض «أهلا بالمدارس» بالمنيا لشراء مستلزمات المدارس المخفضة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد معرض توفير مستلزمات المدارس «أهلا بالمدارس»، والتي تنظمه مديرية امن المنيا، برئاسة اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إقبال كبير من أهالي المنيا، خلال الأسبوع الأول لافتتاحه.
والمعرض ضمن مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة.
يضم المعرض جميع احتياجات الطلبة، من مستلزمات مدرسية وملابس وشنط وأحذية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور ومحاربة غلاء الأسعار بمناسبة اقتراب حلول العام الدراسي الجديد.
يشارك في المعرض عدد من أصحاب المصانع والمحال التجارية لتوفير المستلزمات بأسعار مخفضة لجميع المواطنين.
ولفت الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، ان المديرية بصدد إقامة معارض بعدد من مدن المحافظة .
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