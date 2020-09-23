شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري الشرقية» تحرر 5 محاضر مخالفة وتضبط 239 عبوة أدوية منتهية الصلاحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، حملات تفتيشية مفاجئة على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور بركات محمد على، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية بالمحافظة، والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والثروة الحيوانية، شنت إدارة الخدمات بالمديرية، بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية، وسيارات توزيع الأدوية بمركز ديرب نجم، لضبط سوق الدواء البيطري والأدوية والعيادات المخالفة.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 5 محاضر مخالفة لمراكز بيع وتداول الأدوية، وضبط 239 عبوة لـ21 صنف دواء بيطري مخالف، ما بين أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات، والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.