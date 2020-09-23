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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصفيات دوري كرة القدم بالقليوبية بفوز سندنهور على العمار وبهادة على كفر علي (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انطلقت تصفيات دورى كرة القدم على مستوى محافظة القليوبية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية ،ووليد فرماوي وكيل الرياضة بالمديرية، وبإشراف الكابتن محمد عزازي مدير إدارة الرياضة.
أسفرت اللقاءات التي تتم على ملعب مركز شباب شبين القناطر، في المباراة الأولى بين فريقي سندنهور والعمار، انتهت بفوز سندنهور 1/4، والمباراة الثانية بين فريقي كفر علي وبهادة، انتهت بفوز بهادة 0/1.
الجدير بالذكر ان الدورى يضم 16 فريق الحاصلين على المركز الأول والثاني لكل إدارة فرعية.
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