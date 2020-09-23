شكرا لقرائتكم خبر عن شروط الاشتراك في مسابقة ممدوح الليثي لكُتاب السيناريو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي عمرو الليثي إن الاشتراك في مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو، والتي تنظمها الجمعية المصرية لكُتاب ونقاد السينما، بالتعاون مع أسرة الكاتب الراحل ممدوح الليثي، يقتصر على الشباب المصريين الذين يكتبون لأول أو ثاني عمل، كما يُشترط في السيناريو المقدم للمسابقة أن يكون مكتوبًا باللغة العربية على الكمبيوتر، وألا يكون قد سبقت مشاركته في أي مسابقة مماثلة داخل مصر أو خارجها، وأن يكون العمل الأول أو الثاني لصاحبه، على أن يتعهد بعدم تنفيذه قبل إعلان النتائج.

ويقدم المتسابق 3 نسخ ورقية للسيناريو المقدم، بعدد أعضاء لجنة القراءة، بالإضافة إلى نسخة تحتفظ بها إدارة المهرجان لتيسير عمل اللجنة، ونسخة إلكترونية من السيناريو على C.D للرجوع إليها وقت الحاجة، ويقدم المتسابق سيرته الذاتية مطبوعة على الورق أو CD.

وتشكل إدارة المهرجان لجنة خاصة لتحكيم المسابقة من بين صناع السينما والنقاد والكتاب والمثقفين، ويحدد المهرجان رئيس هذه اللجنة الذي ينظم العمل بها وطريقة تحديد الجوائز وترتيبها بالشكل الحيادى، ويُشترط ألا يكون لأى عضو في اللجنة أي علاقة مباشرة بأى من المتقدمين للمسابقة.

وللاشتراك في هذه المسابقة على المتسابق التقدم لإدارة المهرجان لتقديم المستندات المطلوبة.