شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للصحافة: مؤسسات صحفية كبيرة لم تقدم ميزانياتها حتي الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ان هناك مؤسسات صحفية لم تقوم بعمل ميزانياتها، ومنها مؤسسات كبيرة لم تقدم ٤ميزانيات لها طوال الفترة الماضية.

وتعهد الشوربجي، بانه لا ياتي شهر ديسمبر المقبل، والا ان تكون جميع المؤسسات الصحفية قد انتهت من تقديم ميزانياتها.

وتابع: «أتمني أن يشارك الجميع في العمل بالمؤسسات الصحفية التابع لها، والنهوض بها، وأننا جميعا يجب أن نعمل من أجل نهوض المؤسسات الصحفية التابعين لها».