ضبط أعمال ترميم ببرج مخالف في طوخ (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر أحمد الوزيرى رئيس مدينة طوخ وقف أعمال ترميم لبرج مخالف في المدينة ومصادرة الأدوات والتحفظ على الأعمال وتحرير محضر بالواقعة. جاء ذلك أثناء الجوله التي قام بها «الوزيرى» في المدينه لمتابعة الاعمال والمتغيرات المكانيه بتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية حيث لاحظ مواطنين يقومون باعمال ترميم لبرج مخالف وتم التحفظ على ونش يستخدم في رفع مواد البناء وتحرير المحضر اللازم. وقرر المهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها اعمال بناء مخالف بقرية سندنهور دائرة مركز بنها بالتعدى على ارض زراعيه بمساحه 175متر خارج الحيز العمراني والتعدي بالطوب الابيض وتم تحرير محضر للمتعدي. وقف اعمال بناء مخالف بالقليوبية وقف اعمال بناء مخالف بالقليوبية وقف اعمال بناء مخالف بالقليوبية وقف اعمال بناء مخالف بالقليوبية الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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