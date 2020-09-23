شكرا لقرائتكم خبر عن إنعام محمد على رئيسا لجنة تحكيم مسابقة السيناريو في «الإسكندرية السينمائي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختارت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، المخرجة الكبيرة إنعام محمد على رئيسا للجنة تحكيم مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو التي تنظمها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما بالتعاون مع الإعلامي عمرو الليثي، وأسرة الكاتب الراحل ممدوح الليثي، ويشارك في عضوية لجنة التحكيم الفنان خالد زكي وكاتب السيناريو عاطف بشاي.

وتقام الدورة السادسة والثلاثين للمهرجان خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر المقبل، ورصدت أسرة الكاتب ممدوح الليثى جوائز مالية قدرها 40 ألف جنيه مقدمة من الإعلامى عمرو الليثى، وتقوم لجنة التحكيم بتقسيمها على الفائزين بالإضافة إلى درع المهرجان وشهادة تقدير من رئيس المهرجان.

وأكد الإعلامى الدكتور عمرو الليثى أن المسابقة تهدف لتشجيع كتاب السيناريو الجدد من الشباب في مصر، كما تهدف لتوثيق العلاقة بين المبدعين الشبان وبين الوسط السينمائى في مصر.

وأوضح الناقد السينمائى الأمير أباظة رئيس المهرجان أن نتائج المسابقة سوف تُعلن في حفل افتتاح المهرجان، بحضور المتسابقين الفائزين بجوائز المهرجان.