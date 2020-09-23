شكرا لقرائتكم خبر عن أمين اتحاد عمال مصر يعلن مبادرة لتأسيس الاتحاد الدولى لشباب العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأمين العام للاتحاد نقابات عمال مصر، نائب رئيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية محمد وهب الله، عن مبادرة من "عمال مصر" يجرى تنفيذها الآن، بتأسيس الإتحاد الدولى لشباب العمال ،بالتعاون مع الإتحاد العام لشباب العمال التابع لوزارة الشباب والرياضة ،بهدف وحدة شباب العمال ،والتنسيق بينهم لمواجهة التحديات الراهنة بعقلية وفكر جديد ومستنير.

جاء ذلك خلال كلمة محمد وهب الله، بندوة عبر وسيلة التواصل الإجتماعى على الإنترنت "زووم" ،نظمتها منظمة الوحدة النقابية الأفريقية ،وتحدث فيها خبراء أفارقة ،وقيادات من "المنظمة" ،ومنهم جبالى المراغى رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ،وارزقى مزهود الأمين العام لمنظمة الوحدة النقابية الافريقية ،وفرنسيس أتولى رئيس "المنظمة"،وماريا هيلينا اندري،مدير مكتب الانشطه العماليه بمنظمه العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ،ويوسف عبدالكريم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان .

وأكد وهب الله فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أن حديثه عن تلك المبادرة يأتى فى إطار تنسيق مرتقب مع منظمة الوحدة النقابية الافريقية "الأواتو"التى تضم فى عضويتها ممثلى العمال من 52 دولة ،وتسعى إلى ترسيخ الوحدة والعمل المشترك بين نقابات قارة أفريقيا ،من أجل مواجهة التحديات ،والدفاع عن حقوق الملايين من العمال،وفى القلب منهم الشباب ..

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وكان وهب الله قد القى كلمة أكد خلالها ايضا على الدور الذى لعبته المنظمة ونقاباتها فى مواجهة اثار فيروس كورونا المستجد الذى يهدد العالم أجمع من خلال التنسيق والعمل المشترك لمواجهة ليس فيروس كورونا فقط بل كل التحديات ومنها رفض الإرهاب و الإرهابيين، ومساندة كل مشاريع التنمية وزيادة الإنتاج.

وقال وهب الله إن الدولة المصرية والنقابات العمالية لعبت دورا بارزا فى دعم العمالة غير المنتظمة، والمنتظمة، والنزول إلى مواقع الإنتاج من أجل التوعية والتدريب لمواجهة هذا الوباء.

وأشاد وهب الله بدور القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تلك خطة المواجهة التى تمثلت فى دعم صناديق الدعم وأيضا إعطاء إمتيازات لأصحاب الأعمال من أحل الحفاظ على العمالة.