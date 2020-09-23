شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تعلن مد فترة التقدم لحركة الانتداب لبعثات الرى فى السودان وأوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الموارد المائية والرى مد التقدم لحركة الانتداب والإعارة للري المصري بالسودان وجنوب السودان وأوغندا والهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل لمدة أسبوع آخر بحيث يكون آخر موعد للانتهاء من تلقى الطلبات الخميس الموافق 1 أكتوبر، يأتى ذلك نظراً لانقطاع الانترنت عن قطاع مياه النيل (الجهة المسئولة عن تلقي الطلبات) لبعض الوقت لأسباب خارجة عن إرادة القطاع مما أدى إلى تعطل البريد الإلكتروني الذي يتم استلام الطلبات علية.

وأكدت الوزارة أن من سبق لهم إرسال طلبات للتقديم ولم يتم الرد عليهم ببريد الكتروني لتأكيد وصول الطلب عليهم الاتصال تليفونياً علي الأرقام (0222611168 – 0222611197) وذلك للتأكد من وصول طلباتهم من عدمه.

وطالبت الوزارة المتقدمين بأن يتم إرسال الطلبات باسم رئيس قطاع مياه النيل علي البريد الالكتروني ([email protected])، و عدم تكرار إرسال الطلب لعدم التأثير بشكل تقني علي مساحة البريد الإلكتروني.