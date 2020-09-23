شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك ينفذ 109 حملات متنوعة فى 17 محافظة ويضبط 587 مخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن جهاز حماية المستهلك العديد من الحملات الرقابية على الاسواق حيث تم تنفيذ 109 حملة متميزه بمحافظات (القاهرة ، الاسكندرية ، المنوفية، الدقهلية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، الشرقية ، القليوبية ، بورسعيد ، جنوب سيناء ، اسوان ، قنا ، سوهاج ، المنيا ، الفيوم ، بنى سويف ، اسيوط ) خلال الفتره من 5 حتى 17 سبتمبر الجارى أسفرت عن تحرير 587 محضر ، وذلك بالتنسيق مع كافة الاجهزة الرقابية المعنية بضبط الأسواق ،حيث حققت تلك الحملات نتائج إيجابية ساهمت في تحقيق رؤية الجهاز والتي تخلص في صون وحماية حقوق المستهلكين ،ومواجهة كافة الممارسات الضارة بالأسواق

يأتى ذلك في ضوء الاجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك ، وتأكيداً لاهتمام الدولة بتوفير المنتجات والسلع والمستلزمات الطبية لكافة المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عاليه، وانطلاقاً من توجيهات الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملات رقابية علي الاسواق والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة والتصدى بكل حزم لكافة الظواهر السلبية بالاسواق والتى تضر بمصالح المواطن المصري .

صرح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي أن حملات الجهاز بالإشتراك مع الجهات الرقابية قد أسفرت عن ضبط مصنع تعبئة مواد غذائية (منتج السناكس) والتحفظ على (3) ماكينات لتعبئة وتغليف المنتج ، (2000) كرتونة تستخدم لتعبئة المنتج ، (650) كجم من المنتجات ليس عليها اى بيانات (مجهولة المصدر ) ، (20) بكرة من السلوفان لتعبئة وتغليف المنتج ،(50) من البلاستك بداخلها اكياس صغيره برائحة التفاح توزع كهدايا داخل المنتج المصنع بدون ترخيص ويستخدم علامات مجهولة وتحرر المحضر1174 لسنة 2020 ج قويسنا ،كما تم ضبط ثلاجتين ومصنع للمواد الغذئية والمجمدات بها 1.26 طن لحوم بقرى وكبدة مجهولة المصدر ، (30) كرتونة سمك ، (10000) زجاجة من مياه الشرب المعبأة بدون فواتير ، (5) شكائر من بروتين الصويا ، (5) شكائر البهارات تستخدم فى مصنعات اللحوم ، 1.2 طن اجبان مجهول المصدر ، ( 10 ) طن مخللات و ( 75 ) كجم صوديم مجهولة المصدر وغير صالحه وتحرر المحاضر ارقام 1175 ، 1176 لسنة 2020 ج قويسنا .

فى كفر الشيخ والمنوفية والمنيا ، اسوان والسويس وسوهاج وجنوب سيناء والشرقية والاسكندرية وبورسعيد تم ضبط مصانع لتصنيع المواد الغذائية وثلاجات لحوم بدون ترخيص واستخدام علامة تجارية مقلدة و غير مسجلة وبه كميات من ( لحم مفروم + عجينة كفته+ دهن حيوان ) باجمالى ( 18 ) طن و(418) كجم غير صالحه للإستخدام الأدمى ،( 29 ) كجم كفتة مصنعة منتهية الصلاحية ( 1080 ) كيس عصير بوردة ، ( 3600 ) عبوة بلاستيكية تستخدم في التعبئة ، ( 7500 ) استيكر لعلامة تجارية مقلدة و غير مسجلة ، تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعه والاحالة للنيابة.

كما تم ضبط ( 4 ) مخازن سلع غذائية بها منتجات متنوعه طن دقيق و ( 850 ) كجم مدعم سيتم بيعه فى السوق السوداء اومنتهية الصلاحية ، ( 5 ) طن سكر ، ( 4.5 ) طن ارز ، ( 30 ) كرتونة سمن ، ( 30 ) شكارة ملح ، ( 6186 ) عبوة عصير ، 576 عبوة تونة ، 75 كجم جبن ، 414 عبوة شويبس و بسكويت منتهى الصلاحية ، تم التحفظ على المضبوطات و الاحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها.

- وفي مجال الإعلان عن الأسعار : تم تحرير عدد ( 107 ) محضراً لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات او عدم اصدار فواتير او مخالفة قواعد الاوكازيون والاعلان عن تخفيضات وهمية وغير صحيحة في المحال مختلفة النشاط ،وفي مجال البيع بأزيد من السعر المعلن: فقدتم تحرير عدد 32 محضر لبيع منتجات بازيد من السعر المعلن او المقرر للسلع ، وفى المنوفيه تم ضبط ( 9 ) طن منظفات خام ومنتجات تامة الصنع مجهولة المصدر وبدون ترخيص وباستخدمات علامات غير مسجلة و تم تحرير محضر بالواقعه والاحالة للنيابة.

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وفى مجال المستلزمات الطبية والمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة للاعلان عن اسعار الخدمات : فى بورسعيد وسوهاج وبنى سويف و الفيوم والاسكندرية وقنا والسويس والقليوبية والشرقية تم تحرير ( 42 ) محضر لعدم الاعلان عن لافته مبين بها طريقة تقديم الخدمه و أسعارها للمستهلك مخالفا لاحكام القانون 181 لسنه 2018 .وتنفيذ قرار غلق اداري ثلاثة منشات لعيادة خاصة بأمراض النساء ومركز توليد و محل نظارات طبية بالاشتراك مع مديرية الصحة ادارة العلاج الحر وذلك لمزاولة نشاط بدون ترخيص وضبط ( 2385 ) قطعة غيار معقم منتهية الصلاحية ، ( 61 ) سرنجه طبية منتهية الصلاحية ، ( 20 ) علبه حشو ، ( 600 ) كمامة طبية وقماش وعدد ( 1296 ) عازل طبي و ( 697 ) ادوية اصناف متنوعه منتهية الصلاحية او غير صالحة للاستخدام ومجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات العرض على النيابة العامة .

وفى كفر الشيخ واسوان والاسكندرية تم ضبط صيدليتين و غلق احدهم اداريا بمعرفة التفتيش الصيدلي والتحفظ على ( 1220 ) قرص ادوية ، (1050) قرص منشط جنسى لا تحمل تاريخ صلاحية أو إنتاج ، ( 365 ) لعدد ( 67) صنف انواع مختلفه منتهية الصلاحية ، (54) اصناف مختلفة غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها ، (850) شريط منشط جنسى منتهي الصلاحية ، ( ٢٤ ) عبوة من كحول ( چوتكس اسبراى ) به تلاعب فى تاريخ الصلاحية ، ( 648 ) كيس مكمل غذائي ، عدد ( 71 ) عبوة بلاستيكية مجهول المصدر وبدون فواتير ، او مهربة اوغير مسجلة بوزارة الصحة ،تم التحفظ على المضبوطات و الاحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها .

وفى مجال معرض السيارات للاعلان عن أسعار ومواصفات السيارات : تم تحرير42 محضر لعدم الالتزام بالإعلان عن الاسعار و المواصفات للسيارات بالمخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ وذلك فى محافظات كفر الشيخ ، قنا ، سوهاج ، اسوان ، بنى سويف ، الفيوم ، الشرقية ، الدقهلية ،الاسكندرية ، بورسعيد ، و الاحالة للنيابة العامة.

وفى مجال مكافحة الاعلانات المضللة : فى بنى سويف تم ضبط عدة مراكز لصيانه وبيع الاجهزة الكهربائية واستخدام علامات تجارية بدون تصريح من الشركة المالكة للعلامة التجارية ، وفى الفيوم تم ضبط مركز تدريب للغة الانجليزية غير مرخص ينتحل صفة اكاديمية زويل للعلوم الحديثة ، ويقوم بايهام المتدربين بانه يمنح درجات علمية معتمدة من جامعة القاهرة على خلاف الحقيقة وتم تحرير المحضر رقم 10648 جنح قسم اول الفيوم ، وفى القليوبية تمضبط مصنع مراتب لتقليد العلامات التجارية وتم التحفظ على 215 مرتبه انواع مختلفه و طن ونصف اسفنج معد للتصنيع و 110 شاسيه و ( 1270 ) استيكر انواع مختلفه وتحرر المحضر رقم 20832 جنح شبرا الخيمة ثان .

وفى القاهرة والجيزة تم ضبط مصنع مكملات غذائية بمنطقة بدر وتم التحفظ علي ( 4846 ) علبة لمنتجات واصناف مختلفة ، ( 132 ) رول تغليف لمنتجات مختلفة ، ( 13 ) كرتونة بكل منها 500 علبة باجمالى (6500 ) علبة بالاضافة ( 255 ) كجم اعشاب مجهولة المصدر و( 75 ) كجم كاكاو بدون فواتيرو تم تحرير محضر وقيد برقم 7913 جنح بدر و احالة الامر للنيابة العامة ، كما تم ضبط مصنع بويات بدون ترخيص بمنطقة البساتين وتم التحفظ علي طن و ( 80 ) كجم بوية غير مدون عليها بيانات و عدد ( 180 ) كجم زنك ، وعدد ( 980 ) لتر جاز ، و ( 2 ) طن الكيدرزون 70% ، ( 19 ) كجم ورنيش كوبل و طن ( 750 ) كجم كربونات كالسيوم عدد( 43 ) كجم ورنيش وطن ونصف منتجات متنوعه و تم تحرير محضر قيد برقم 3486 جنح امن دولة طوارئ البساتين و احالة الامر للنيابة العامة، كما تم ضبط مصنع لتعبئة السكر بدون ترخيص بمنطقة البساتين وتم التحفظ علي2 طن و 350كجم سكرمعبأ ومعد للتوزيع و 8 طن و 200 كجم سكر فى 164 شكارة باجمالي 10 طن و نصف سكرو عدد 12 رول تغليف وزن الواحد 20كجم باجمالى 240 كجم رول تغليف و تم تحرير محضر قيد برقم 3487 جنح امن دولة طوارئ البساتين و احالة الامر للنيابة العامة ، كما تم ضبط مصنع منظفات بدون ترخيص بمنطقة شبرامنت وتم التحفظ علي عدد (4 ) طن ونصف كلور ، ( 800 ) لتر صابون ، ( 100 ) لتر كلور سائب ، ( 480 ) لتر فنيك ، ( 160 ) لتر فانش ، كلوركس الوان ( 160 لتر ) ،( 200 ) لتر شامبو سجاد ، ( 400 ) لتر شاور ، داونى ( 200 ) لتر ، ديتول (440 ) لتر ، معطر وصابون ( 150 ) لتر ، كلور ( طن ) و ( 680 ) كجم ، فنيك ( 2 ) طن و ( 100 ) كجم و 25 جركن مياه نار وزن 60 كجم وتم تحرير محضر قيد برقم 11719 جنح ابو النمرس و احالة الامر للنيابة العامة.

وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات ولاسيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية ، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر .

كما يدعوالجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الأليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .

