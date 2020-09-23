شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تعلن تلقى محافظة الجيزة 49 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، مع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمقر الوزارة لمتابعة عدد من المشروعات التنموية الجارية على أرض المحافظة وعلى رأسها مشروعات تطوير الطرق والميادين الرئيسية والمحاور الجديدة فى عدد من المناطق من بينها ميدان المنيب وشمال الجيزة ومنطقة إمبابة .

وتابع وزير التنمية المحلية مع اللواء أحمد راشد ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وسداد مبالغ جدية التصالح ومعدلات التنفيذ على مستوى مراكز ومدن المحافظة وعدد الطلبات المقدمة.

و أشار محافظ الجيزة إلى الجهود التى قامت بها المحافظة خلال الأيام الماضية فيما يخص التسهيلات والتيسيرات للمواطنين للتخفيف عليهم خلال تقديم طلبات التصالح وتقليل التزاحم بالمراكز التكنولوجية بالأحياء ، وكذا التنسيق الذي تم بين الأحياء والمراكز والوحدات المحلية والقروية ومديرية التربية والتعليم لفتح عدد من المدارس لاستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بعد تجهيزها بالمظلات والكراسي ووسائل الراحة ومدها بالعاملين والموظفين لسرعة إنجاز مصالح المواطنين واستيعاب الكثافة الكبيرة لتوافد المواطنين .

وأكد شعراوى ، أن أعداد التصالح التى تلقتها محافظة الجيزة حتى أمس الأحد بلغت حوالى 49 ألف طلب ، كما بلغت جملة المبالغ التى تم تحصيلها حتى الآن حوالى 523 مليون جنيه ، مشيرا إلى أهمية استمرار تقديم كافة التيسيرات الممكنة والتسهيل على المواطنين الراغبين في التصالح لتقنين أوضاعهم وتحصيل حقوق الدولة كاملة وتقليل المدة الزمنية التى يقضيها المواطن في تقديم طلب التصالح وتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من كورونا حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

كما وجه الوزير بقيام القيادات التنفيذية بالمحافظة بالمرور الدورى على مدار اليوم على المراكز التكنولوجية والمدارس التى تم تجهيزها لاستقبال المواطنين لمتابعة انتظام سير العمل فى استقبال الطلبات وإزالة أى تحديات أو عقبات تواجه المواطنين .

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة عدم غلق أى مدرسة أو مركز تكنولوجي قبل مغادرة وإنهاء كافة طلبات المواطنين المتواجدين والراغبين فى التصالح .

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وخلال اللقاء أكد اللواء محمود شعراوى على أهمية مواصلة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الأمن وقوات انفاذ القانون للتصدى لأى بناء مخالف أو عشوائى على الأراضى الزراعية والتعامل مع أى تعديات على أراضى الدولة بكل حسم والإزالة الفورية لها .

وأشاد وزير التنمية المحلية ، بالجهود التي بذلتها المحافظة خلال الفترة الماضية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات ، ووجه شعراوى بالإهتمام برفع المخلفات والقمامة والإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظة للحد من الإختناقات المرورية .

وشهد الاجتماع استعراض آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة الجديدة وتنفيذ بعض المشروعات الخاصة بالمنظومة بالتنسيق مع الوزارة وباقي الوزارات والجهات المعنية لتطوير البنية التحتية للمنظومة المتكاملة للمخلفات وتحسين مستوى النظافة .

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية متابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية والقرارات الصادرة من مجلس الوزراء فى هذا الشأن للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما شهد اللقاء أيضاً بحث تقييم القيادات المحلية بالمحافظة فى إطار حل شكاوي المواطنين والاستجابة لمطالبهم وتنفيذ التكليفات والمهام الموكلة إليهم .

و تابع اللواء محمود شعراوى مع اللواء أحمد راشد جهود الإستعدادات الخاصة باستقبال فصل الشتاء وسقوط الأمطار الغزيرة وإعادة تأهيل مخرات السيول فى عدد من مراكز المحافظة ضمن الاستعداد المبكر للسيول وكذا مراجعة استعدادات شركة مياه الشرب والصرف الصحى وهيئة نظافة الجيزة بالتنسيق مع الأحياء والمراكز والوحدات المحلية لمراجعة كفاءة سيارات شفط المياه .

كما شهد الاجتماع متابعة تطورات المحاور المرورية الجديدة التى تتبناها القيادة السياسية فضلاً عن تنفيذ التكليفات التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء أثناء استعراض لإنجازات محافظة الجيزة والمعوقات الخاصة بعملية التنمية .