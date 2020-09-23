شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير اليوم 30 رحلة دولية وداخلية لنقل 4 آلاف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عن تسيير 30 رحلة دولية، اليوم الأربعاء، لعدة وجهات بالخارج، بخلاف رحلاتها الاستثنائية، والرحلات الداخلية ورحلات الشحن الجوى التى تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وقالت مصادر بمصر للطيران إن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة إلى كل من أمستردام، باريس، لندن، ميلانو، الخرطوم، أبوظبي، الشارقة، بغداد، بيروت، نيويورك، الرياض، المدينة، و ثلاث رحلات جوية إلى دبى، و 4 رحلات جوية إلي جدة و رحلتين إلى إسطنبول، ورحلتين إلى الدمام ورحلة استثنائية إلي عمان و 6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة جوية إلى الأقصر و أسوان، و 4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 4 آلاف راكب.

ووضعت مصر للطيران خطة احترازية مكثفة مع بدء استئناف الحركة الجوية ، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا ،خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة، حيث تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا ، ويرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات ، بالإضافة إلي توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة ، مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة ، و تخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة ، وأن تكون جميع الوجبات المقدمة و أدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنه و خاضعة لكافة معايير السلامة و الجودة.