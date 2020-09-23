النشرة الصباحية.. خريطة الكثافات والطرق البديلة في محاور القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

شهدت محاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الأربعاء، كثافات مرورية متوسطة حيث البدء الفعلي للحركة المرورية، وذلك بمعدلات سير تصل إلى 60% تزامنا مع الذروة الصباحية.

وسجلت شاشات غرفة علميات المرور انتظام حركة المرور بالطرق الصحراوية والساحلية وسط انتشار رجال الإدارة العامة للمرو؛ لمتابعة الحركة المرورية.

البداية من الطريق الزراعي الذي شهد زحاما مرويا للقادم من ميت نما والمتجه إلى شبرا الخيمة والمؤسسة، وتم رصد كثافات أعلى الطريق الدائري للقادم من المريوطية والمنيب إلى الأوتوستراد بدءا من البساتين وحتى منزل الأوتوستراد، والقادم من الطريق الزراعي حتى نفق السلام يوجد زحاما مرويا بمنطقتي المرج والمؤسسة.

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تكدس مروري أعلى محور 26 يوليو للقادم من مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد اتجاه ميدان لبنان، ويفضل خلال الذروة الصباحية اتخاذ محور روض الفرج أو القوس الغربي، وتوجد حالة من الزحام المروري بمحور الثورة وتحديدا بمنطقة الأعمال أسفل الدائري، ويفضل محور المشير.

بالانتقال إلى محافظة الجيزة، يفضل للقادم من الطريق الدائري إلى محافظة الجيزة اتخاذ محور أحمد عرابي بدلًا من محور صفط اللبن، وتم رصد كثافات بشارع الهرم، ويفضل شارع فيصل الذي يعمل بشكل جيد وطبيعي.

ورصدت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة زحاما مرويا بشارع الجامعة، ويفضل شارع السودان للقادم من الهرم وفيصل.

وعن الكباري الناقلة للحركة المرورية بين محافظتي القاهرة والجيزة، يفضل الابتعاد عن كوبريي 15 مايو وعباس، واتخاذ كباري الجلاء والساحل والجامعة التي تعمل بشكل أفضل.