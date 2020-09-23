مصر | اليوم.. الفصل في استئناف مجدى عبد الغنى على حكم حبسه في ميراث أقاربه

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر اليوم.. الفصل في استئناف مجدى عبد الغنى على حكم حبسه في ميراث أقاربه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر بعد قليل محكمة جنح مستأنف الدقى الاستئناف المقدم من مجدى عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق على الحكم الصادر ضده بحبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، لامتناعه عن تسليم ميراث.

كان مجدى عبد الغنى اتهم بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه، وكان عدد من أقارب مجدى عبد الغنى من مستحقى الميراث أقاموا دعوى اختصوه فيها هو وأخرين، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم فى محطة بنزين بالوراق. وصدر حكم من محكمة جنح الدقى بحبس عضو مجلس اتحاد الكرة السابق سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، فعارض على الحكم، وتم تأييده فى المعارضة.

وفى وقت سابق، كشف مجدى عبد الغنى، عضو اتحاد الكرة المصرى السابق، عن حقيقة الأخبار التى تم تداولها فيما يتعلق بإصدار حكم قضائى ضده، بسبب خلافات أسرية متعلقة بالميراث، مشيرًا إلى أن الحكم تم إصداره منذ شهرين، وأنه لم يتم القبض عليه كما أشاع البعض.