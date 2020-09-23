اليوم ..أولى جلسات محاكمة «سيدة المحكمة» بتهمة التعدى على ضابط شرطة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنظر محكمة جنح النزهة اليوم الأربعاء أولى جلسات محاكمة المستشار نهى الإمام بتهمة التعدى على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة والتي تعرف إعلاميا باسم «سيدة المحكمة»

وكان النائب العام قد قرر بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي

وكان النائب العام قد قرر بإحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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