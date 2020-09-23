شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» الإسماعيليه يسدد 1000 حالة للأكثر احتياجا لتقنين أوضاعهم والتصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن حزب مستقبل وطن بالإسماعيلية التبرع بقيمة غرامة مخالفات البناء لعدد ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجا والتى لا تستطيع دفع الغرامات.

وقال الحزب في بيان رسمى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، إنه «انطلاقا من دور مستقبل وطن الاسماعيليه المجتمعي والساعي لرفع المعاناه عن كاهل المواطنين وانطلاقا من مبادرات سياده الرئيس وتنفيذا لتعليماته الساعيه دائما لحياه كريمه للمواطن المصري قرر النائب حماد موسي عضو مجلس الشيوخ أمين عام مستقبل وطن بالإسماعيليه عن تحمل قيمه إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع بالكامل لـ1000 أسرة من الأكثر احتياجا في جميع أنحاء أقسام ومراكز وقري الإسماعيلية».

وقرر تشكيل لجنه مشتركه من حزب مستقبل وطن الاسماعيليه والمحافظه ومديريه التضامن الاجتماعي على وجه السرعه لتحديد الالف حاله بمعايير تضمن وصول منحه الحزب لمن يستحق.

وصرح النائب حماد موسي أن مايقدمه من خلال هذه المبادره رد لجميل المواطنين الوطنيين المستحقين لكل دعم ومسانده وأن مايتم يترجم قيمه حزب مستقبل وطن بين أبناء الوطن وتقديره لأهالينا.