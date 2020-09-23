شكرا لقرائتكم خبر عن شروط الالتحاق «بالدبلومة المهنية في الفسيولوجى والتحاليل المعملية» بـ«علوم حلوان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طرحت كلية العلوم جامعة حلوان البرنامج الخاص «الدبلومة المهنية في الفسيولوجى والتحاليل المعملية» بنظام الساعات المعتمدة وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور عماد أبوالدهب عميد الكلية والذي يهدف إلى تعزيز العلوم الأساسية والتطبيقية لدى الطالب حتى يتسثني له تطوير مسيرته المهنية في التحاليل المعملية.

وتتكون مدة الدراسة بالبرنامج من فصلين دراسيين أساسيين وبحد أقصي ٤ فصول دراسية أساسية يفصل بينهما عطلة نصف العام، ويخصص لكل طالب أو مجموعة من الطلاب مرشد اكاديمي لمساعدتهم على اختيار المواد مع تحديد الساعات التي سيسجلون فيها، ولمساعدتهم على حل المشكلات التي قد تواجههم أثناء الدراسة.

ويشترط للقبول بالبرنامج ان يكون الطالب حاصلا على بكالوريوس في العلوم تخصص بيولوجي والزراعة تخصص بيوتكنولوجي /كيمياء حيوي والطب البيطري والصيدلة أو أي درجة معادلة لهذه التخصصات معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.

ويتم دراسة مجموعة من المقررات الدراسية الأساسية مثل فسيولوجي وعلم المناعة وعلم التقنية المجهرية وعلم الطفيليات والحشرات الطبية، وكذلك مجموعة من المقررات الاختيارية وهي: تحليل بالأجهزة وعلم البيولوجية الجزيئية وعلم بيولوجيا ودلالات الأورام، وعلم الكائنات الدقيقة وعلم زراعة الأنسجة وعلم السموم والمخدرات وفسيولوجيا الطفيليات.

وبنهاية البرنامج يكون الخريج قادرا على معرفة وظائف مكونات الدم المختلفة، تقدير نسبة الهيموجلوبين في الدم وتحليل نتائج وظائف الكبد وإجراء اهم اختبارات وظائف الكلي، وعرض البيانات الفسيولوجية في شكل رسوم بيانية للالمام بالامراض المختلفة التي تصيب الإنسان، والالمام بتعليمات الأمن والسلامة بالمختبرات والممارسات الجيدة لأدوات المعمل.

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