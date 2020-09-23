شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: ارتفاع عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء إلى 161 ألفا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتلقى المراكز التكنولوجية المخصصة لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء لحوالى 161 ألف طلب من المواطنين لتقنين الأوضاع والتصالح فى مخالفات البناء وبلغت حصيلة رسوم جدية التصالح 595 مليون جنيه. وناشد المحافظ المواطنين المخالفين بسرعة التقدم بالطلبات وسداد جدية التصالح لتقنين الأوضاع قبل انتهاء الفترة المحددة فى ٣٠ سبتمبر الجارى، معتبرًا أن قانون التصالح فى مخالفات البناء هو فرصة حقيقية للمخالفين لتوفيق أوضاعهم. وأشار المحافظ إلى أن العمل مستمر فى المراكز التكنولوجية طوال لأيام الاسبوع من الثامنة صباحا وحتى منتصف الليل اذا تتطلب الأمر، وخلال أيام العطلات الرسمية والفترة المسائية، لتلقى طلبات المواطنين للتصالح وفق قانون التصالح الجديد. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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