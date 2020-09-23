رئيس البحوث الزراعية يفتتح ورشة عمل «الأمان الحيوي» بالجامعات والمراكز البحثية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان والدكتور محمد غانم عميد كلية الطب البيطري بمشتهر جامعة بنها وحضور الدكتورة أماني عباس وكيل كلية الطب البيطري جامعة بنها للدراسات والبحوث ورشة عمل تحت عنوان «تأسيس لجنة أمان حيوي بالجامعات المصرية» بمشاركة الباحثين في كلية الطب البيطري جامعة بنها ومعهد صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعية وذلك لبحث آليات تطبيق قواعد الأمان الحيوي في المنشأت البحثية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.

وقال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ان ورشة العمل تأتي تنفيذا للبروتوكول المشترك بين مركز البحوث الزراعية وجامعتي بنها وعين شمس للاستفادة من البحوث العلمية في التطبيق العملي من خلال المحطات البحثية التابعة للمركز بمختلف المحافظات.

وأضاف سليمان ان دور مركز البحوث الزراعية هو التطبيق العملي لجهود العلماء في المجال التطبيقي بما ينعكس على مردود البحوث من ناحية مخرجات البحث العلمية وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع.

ومن جانبه قال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان ان الرئيس السيسي تسبب في زيادة النشاط العلمي والتطبيقي في مصر لفضل الإرادة السياسية لمصر وهو ما إنعكس على تنفيذ 7 مشروعات زراعية عملاقة ترتبط بالإنتاج الحيواني والخيول والحيوانات المنزلية منها المشروع القوَمي لإحياء البتلو والذي تم رفع الإعتمادات المالية له من 500 مليون جنيه لأكثر من 4 مليارات جنيه حتي الآن.

وأضاف «شاهين» إنه من بين هذه المشروعات القومية المشروع القومي للتحسين الوراثي الذي تم البدء بتنفيذه حاليا والذي سيساهم في تحسين حالة الإنتاج الحيواني في مصر وزيادة العائد من التربية لأغراض التسمين أو إنتاج اللحوم من خلال 4 مراكز للتلقيح الصناعي في محافظات بني سويف والقاهرة وكفر الشيخ والإسكندرية بمنطقة العامرية ويجري حاليا رفع كفاءة مركز التلقيح الصناعي في سخا بمحافظة كفر الشيخ والعامرية بالأسكندرية

وأوضح مدير معهد صحة الحيوان أن مصر تأخرت كثيرا في مجال التحسين الوراثي وهو ما ادي إلى ان أصبحت الجاموسة المصرية «مظلومة» وتم إتهامها بأنها قليلة الإنتاج دون العمل على تحسين هذه السلالة الأصيلة لرفع الظلم عنها والتوجه نحو سلالات حيوانية ثنائية الغرض وليس لغرض واحد، مشيرا إلى أن أحد المزارع نجحت في إنتاج سلالات هجين لأغراض إنتاج الألبان بلغ الإنتاج اليومي فيها إلى 60 لتر للرأس الواحدة يوميا وذلك بفضل التكنولوجيا. والعمل على تنفيذ مشروعات لدعم ورفع كفاءة المربي الصغير والتنسيق بين كل

وأشار «شاهين» إلى ان المعهد يجري فحوصا لعدد 350 اختبار ا للكشف عن الأمراض المشتركة والأمراض التي تهدد الثروة الحيوانية مشيرا إلى أن 80% من الأمراض الحيوانية تنتقل إلى الإنسان.

ومن جانبها أشادت الدكتورة أماني عباس وكيل كلية الطب البيطري جامعة بنها للدراسات والبحوث بدور المشروعات القومية للانتاج الحيواني والتحسين الوراثي لزيادة الإنتاج المصري من اللحوم والالبان مشددا على أهمية إرتباط إستيراد السلالات الأجنبية من الماشية ببرامج التحسين الوراثي لحماية السلالات المحلية.

وأوضحت ان هذه التوجهات لن تتم إلا من خلال التوسع في برامج نقل التكنولوجيا وتفعيل دور الابداع العلمي والحفاظ على الصحة العامة من خلال الضوابط البحثية التي تربط بين تطبيق قواعد الأمان الحيوي وحماية الباحثين.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد غانم عميد كلية الطب البيطري جامعة بنها أهمية التعاون بين الكلية ومركز البحوث الزراعية لخدمة البحث العلمي مع التركيز على تطبيق قواعد الأمان الحيوي في المعامل البحثية خاصة أنه يعد أحد أهم التوجهات الدولية في مجال البحوث والعلوم.

وأضاف «غانم» ان ورشة العمل تركز على معرفة كافة الإجراءات والقواعد الخاصة بتشغيل المعامل حتي لا نضيع فرص الحماية للباحثين وان ينعكس البحث العلمي على المشروعات الانتاجية التي تعمل على تحسين مناخ الاقتصاد والإستثمار في القطاعات ذات العلاقة في مجال تطبيقات العلوم والبحوث.

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وأوضح عميد طب بيطري بنها ان مصر تعيش في العصر الذهبي للمشروعات القومية مما إنعكس على تعمير اراضي الوادي والأراضي الجديدة مشيرا إلى أن هذه المشروعات ساهمت في زيادة الطلب على الدراسة العلمية في كليات الطب البيطري حيث تم لأول مرة هذا العام قبول 1000 طالب بكلية الطب البيطري بجامعة بنها

وشدد «غانم» على ان زيادة أعداد المقبولين يعني وجود خطة من الدولة واضحة لجذب الخريجين للمشروعات التي تنفذها الدولة في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني وصحة الحيوان من خلال الدور الحيوي للبحث العلمي في تنفيذ هذه المشروعات مدللا على ذلك بقبول 20 طبيب بيطري من خريجي الكلية العام الحالي للعمل في إحدي الشركات الخاصة بالإضافة إلى العمل على تطوير سلالات الإنتاج الحيواني والداجني لضمان كفاءة القطعان الحيوانية الموجودة في البلاد.

وشارك في ورشة العمل الدكتور عماد رزق أستاذ الأمان الحيوي في المعهد والدكتور أماني ضبع أستاذ بكتريولوجي بمعهد صحة الحيوان.

ومن جانبها قالت الدكتورة دينا عرفة الباحث الرئيسي للمشروع ومنسق عام الورشة ان المشروع هو أحد المشروعات الذي تموله أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالي والذي يستمر لمدة 3 أيام، ويستهدف تدريب 20 باحثا من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البيطري بجامعة بنها على أساسيات التعامل مع المواد البيولوجية وكيفية إدارتها داخل المنشأة.

وأضافت «دينا عرفة» في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم» ان إجراءات الأمان الحيوي وآليات تطبيقها تعد أحد أدوات الحرص على سلامة الباحثين والعاملين داخل الجامعة والتحكم في التخلص من مخلفات البيولوجية للحفاظ على سلامة البيئة وفقا للقواعد الدولية المعنية بإجراءات الأمان الحيوي داخل المنشأت العلمية والبحثية.

وأوضحت ان دور معهد بحوث الصحة الحيوانية يستهدف التعاون مع المؤسسات البحثية والجامعات في تطبيق قواعد الأمان الحيوي لإنشاء كيان إداري للتعامل مع المواد الخطرة لضمان السلامة الصحية والبيئية ومنع الإستخدام الخاطئ للمواد البيولوجية، مشيرة إلى أن هذه الورشة الثانية التي ينظمها المعهد والتي بدأت العام الماضي في جامعة قناة السويس تنفيذا للبروتوكول المشترك بين المعهد وكلية الطب البيطري جامعة قناة السويس.

رئيس البحوث الزراعية يفتتح ورشة عمل «الأمان الحيوي» بالجامعات والمراكز البحثية

رئيس البحوث الزراعية يفتتح ورشة عمل «الأمان الحيوي» بالجامعات والمراكز البحثية

رئيس البحوث الزراعية يفتتح ورشة عمل «الأمان الحيوي» بالجامعات والمراكز البحثية

رئيس البحوث الزراعية يفتتح ورشة عمل «الأمان الحيوي» بالجامعات والمراكز البحثية

رئيس البحوث الزراعية يفتتح ورشة عمل «الأمان الحيوي» بالجامعات والمراكز البحثية