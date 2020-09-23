شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب «تجارة صفحات فيس بوك».. حبس شاب انتحل شخصية «وزير التعليم» بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يلجأ بعض الشباب إلى العمل في تجارة صفحات «فيس بوك» عن طريق إنشاء صفحة وتكبيرها عن طريق ضم عدد كبير من المتابعين، ويختار لها اسمًا جذابًا حول موضوع ما أو ينسبها إلى شخص مشهور مثل فنان أو مسؤول ثم يقوم ببيعها بعد ذلك أو يستغلها في عمل اعلانات مدفوعة عليها.

وردت معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في قطاع غرب الدلتا بوجود صفحتين على موقع «فيس بوك» أحدهما بعنوان «وزير التربية والتعليم» والأخرى بعنوان «التعليم بكل تفاصيله»، ويقوم المسؤول عن ادارة الصفحتين بنشر منشورات تتضمن انتحال شخصية وزير التربية والتعليم، ومنشورات أخرى تحتوي على اخبارًا خاصة بالعملية التعليمية، ونسبة تلك الأخبار لمسؤولين في وزارة التربية والتعليم، بما قد يؤدي إلى تكدير الأمن والسلم العام.

وتبين أن المذكور يدير صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «وزير التربية والتعليم»، تحوي أخبارًا ومنشورات تحتوي على معلومات خاصة بالعملية التعليمية وبقوم بنسبة الأخبار إلى المسؤولين بوزارة التربية والتعليم.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات إلى أن وراء إدارة الصفحتين المدعو «محمد. ص» ويقيم بمركز الدلنجات، وتم استئذان النيابة العامة، وقام ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات بضبط المتهم والهاتف المحمول الخاص.

وتبين من فحص الهاتف وجود ما يدل على قيام المتهم بإدارة الصفحتين ونشر مشاركات تحتوي على أخبارًا خاصة بالعملية التعليمية ونسبها إلى المسؤولين بوزارة التربية والتعليم على الصفحة التى يديرها باسم «وزير التربية والتعليم».

تحرر محضرُا حمل رقم 15962 لسنة ٢٠٢٠، وتم إحالته للنيابة العامة، وباشر المستشار أحمد رجب، وكيل نيابة الدلنجات، التحقيق مع المتهم، بأمانة سر حسن ياسين، وتحت إشراف المستشار محمد أكرم حمودة، مدير نيابة الدلنجات، وقرر حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

Advertisements