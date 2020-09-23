شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقس ال 3 أيام المقبلة.. مائل للحرارة على القاهرة ومنخفض بالصعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، والتي تعد الأيام الأولي في فصل الخريف وتتراوح درجات الحرارة العظمي على القاهرة بين 32 ، 33 درجة مئوية .

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء مائل للحرارة على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة يوم الأربعاء ، وخلال الثلاثة أيام تنشط أحياناً على بعض المناطق على السواحل الشمالية الغربية ، نشطة على بعض مناطق شمال الصعيد ، وعلى غرب جنوب الصعيد مثيرة للرمال والأتربة ، وعلى جنوب سيناء مما يؤدي الي اضطراب الملاحة البحرية .

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية بنسبة ٣٠% يوم الأربعاء.

وكذلك يوم الجمعة هناك فرصه لسقوط الامطار على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وجنوب سيناء.

كما توجد الشبورة المائية خلال الثلاثة أيام .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الأرببعاء فتكون القاهرة " 33– 23 " ، الإسكندرية " 30 – 24 " ، قنا " 41 - 26 " ، الأقصر " 42– 27 " ، أسوان " 43 – 29 " .

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 75 – 28 ) ، السواحل الشمالية ( 85 – 45 ) ، شمال الصعيد ( 60 – 22 ) ، وجنوب الصعيد ( 30 – 14 ) .

أما غداً الخميس فتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى : القاهرة الكبرى«32 – 23»، الوجه البحرى «32 – 23»، السواحل الشمالية الغربية «29 – 24»، السواحل الشماليةالشرقية ووسط سيناء «30– 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «36- 28»، شمالالصعيد «34 – 24»، جنوب الصعيد «40 – 28» درجة مئوية.

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ونسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ): القاهرة الكبرى «70– 20»، الوجه البحرى «75 – 24»، السواحل الشمالية الغربية «80 – 45»، السواحل الشماليةالشرقية ووسط سيناء «85– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «70- 30»، شمالالصعيد «60 – 22»، جنوب الصعيد «30 – 14» .

وبعد غدً الجمعة تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«33 – 23»، الوجه البحرى «33 – 23»، السواحل الشمالية الغربية «29 – 24»، السواحل الشماليةالشرقية ووسط سيناء «30 – 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «36 – 28»، شمالالصعيد «35 – 24»، جنوب الصعيد «39 – 28» درجة مئوية .

وتكون نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ): القاهرة الكبرى«70 – 20»، الوجه البحرى «75 – 24»، السواحل الشمالية الغربية «80 – 45»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «85– 45»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «70- 30»، شمال الصعيد «60 – 22»، جنوب الصعيد «30 – 14» .