شكرا لقرائتكم خبر عن لا يقل عن 21 عامًا ولا يتعاطى المخدرات: 6 شروط لحصول «السايس» على رخصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد اقرار القانون المنظم لانتظار المركبات في الشوارع، تقدم «المصرى اليوم» الشروط إلى نصها القانون لحصول «السايس»،

على رخصة مزاولة تنظيم انتظار السيارات.

وكان القانون رقم 150 لسنة 2020، بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، حظر منح ترخيص مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات لمن يثبت تعاطيه المخدرات، حيث إن القانون ينص على أنه لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقاً لأحكامه.

وينص القانون على أنه يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات، على الآتي:

1- ألا يقل عمره عن 21 عامُا من يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.

2- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة

3- أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية

4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانوناً

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5- إجادة القراءة والكتابة

6- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره

يُذكر أنه ووفقا للقانون، تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية.