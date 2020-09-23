شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروع محور الحضارات" يصل طريق صلاح سالم بالدائرى والكورنيش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت محافظة القاهرة أن محور الحضارات بمنطقة عين الصيرة يضم 2 مشروع كوبرى الأول هو كوبرى عين الصيرة، الذى يربط طريق صلاح سالم بالطريق الدائرى، حيث يبدأ من أمام بحيرة عين الحياة ويمر عبر طريق الخيالة متجهاً إلى منطقة بئر أم سلطان حتى الطريق الدائرى، ويمر الكوبرى عموديا فوق الكوبرى الثانى الذي يبدأ من أمام متحف الحضارة للقادم من طريق الكورنيش ويمر عبر منطقة الإمام الليثى والإمام الشافعى، ويمر أعلى شارع الكردى ثم يستمر حتى المرور فوق كوبري التونسي ليلتقي بطريق الأتوستراد.

وأوضحت محافظة القاهرة أن مشروع محور الحضارات يشمل إنشاء 6 كبارى بمنطقة عين الحياة فى مشروع ضخم مخطط له جيدًا للاستفادة القصوى من المنطقة التاريخية، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التكريك، وأعمال القطع فى التربة العادية والصخرية لتوسعة البحيرة، كما تمت أعمال الردم وأعمال التدبيش، وفيما يتعلق بأعمال اللاند سكيب والإنشاءات وأعمال النوافير؛ فقد تم الانتهاء من أعمال الرفع المساحي والميزانية الشبكية بعد انتهاء شركة الكراكات من أعمالها، كما تم رفع المخلفات من الموقع وأعمال التسوية بمساحة 123566 متر مسطح، وجار توريد وفرد تربة الإحلال لتشكيل الميول الخاصة باللاند سكيب، وتصل الكمية التي تم فردها إلى 70000 متر3 من إجمالي 85000 متر.

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وأضافت المحافظة أن منطقة عين الصيرة تشهد أيضا أعمال تطوير وتطهير بحيرة عين الصيرة، حيث تم توريد مكونات النوافير التي سيتم تركيبها في البحيرة بعد إعادة تشكيلها، وجار تركيب 13 نافورة بارتفاع 2.5 متر خلف المسرح، بالإضافة إلى 4 مجاميع مكونة من نافورة كبيرة بارتفاع 8 أمتار وحولها 8 نافورات بارتفاع 2.5 متر، كما أنه جار تركيب شبكة الري العادية لري الأشجار والنخيل، وفي الوقت نفسه جار تنفيذ أعمال زراعة النجيلة والنخيل والأشجار شاملة شبكة الري بالرش والتنقيط، إلى جانب أنه جار حالياً تنفيذ طبقات الإحلال للمشايات الرئيسية والفرعية.