أول أكتوبر المقبل.. بدء تسليم قطع الأراضي الأكثر تميزًا بالقاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

يبدأ جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، يوم الخميس الموافق 1/10/2020 وحتى يوم الخميس 17/12/2020 في تسليم قطع الأراضي الأكثر تميزاً بمناطق ( A – D – C - B)بحي الأوركيد (الألف فدان سابقاً)، .

وأضاف المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه على المواطنين الفائزين بقطع الأراضي بتلك المناطق التوجه إلى إدارة خدمة المواطنين بمقر الجهاز ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك، وكافة المستندات الخاصة بقطعة الأرض قبل الاستلام.

وأوضح غنيم، في بيان، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة (A) من 1 : 18، يوم الخميس 1/10/2020، والقطع من 19 : 36، يوم الأحد 4/10/2020، والقطع من 37 : 54، يوم الاثنين 5/10/2020، والقطع من 55 : 72، يوم الثلاثاء 6/10/2020، والقطع من 73 : 90، يوم الأربعاء 7/10/2020، والقطع من 91 : 108، يوم الأحد 11/10/2020، والقطع من 109 : 126، يوم الاثنين 12/10/2020، والقطع من 127 : 144، يوم الثلاثاء 13/10/2020، والقطع من 145 : 162، يوم الأربعاء 14/10/2020، والقطع من 163 : 180، يوم الخميس 15/10/2020، والقطع من 181 : 199، يوم الأحد 18/10/2020.

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وأضاف غنيم، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة (D) من 1 : 18، يوم الاثنين 19/10/2020، والقطع من 19 : 36، يوم الثلاثاء 20/10/2020، والقطع من 37 : 54، يوم الأربعاء 21/10/2020، والقطع من 55 : 72، يوم الخميس 22/10/2020، والقطع من 73 : 90، يوم الأحد 25/10/2020، والقطع من 91 : 108، يوم الاثنين 26/10/2020، والقطع من 109 : 126، يوم الثلاثاء 27/10/2020، والقطع من 127 : 144، يوم الأربعاء 28/10/2020، والقطع من 145 : 162، يوم الأحد 1/11/2020، والقطع من 163 : 180، يوم الاثنين 2/11/2020، والقطع من 181 : 193، يوم الثلاثاء 3/11/2020.

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة إلى أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة (C) من 1 : 18، يوم الأربعاء 4/11/2020، والقطع من 19 : 36، يوم الخميس 5/11/2020، والقطع من 37 : 54، يوم الأحد 8/11/2020، والقطع من 55 : 72، يوم الاثنين 9/11/2020، والقطع من 73 : 90، يوم الثلاثاء 10/11/2020، والقطع من 91 : 108، يوم الأربعاء 11/11/2020، والقطع من 109 : 126، يوم الخميس 12/11/2020، والقطع من 127 : 139، يوم الأحد 13/11/2020.

وقال غنيم: سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة (B) من 1 : 18، يوم الاثنين 16/11/2020، والقطع من 19 : 36، يوم الثلاثاء 17/11/2020، والقطع من 37 : 54، يوم الأربعاء 18/11/2020، والقطع من 55 : 72، يوم الخميس 19/11/2020، والقطع من 73 : 90، يوم الأحد 22/11/2020، والقطع من 91 : 108، يوم الاثنين 23/11/2020، والقطع من 109 : 126، يوم الثلاثاء 24/11/2020، والقطع من 127 : 144، يوم الأربعاء 25/11/2020، والقطع من 145 : 162، يوم الخميس 26/11/2020، والقطع من 163 : 180، يوم الأحد 29/11/2020، والقطع من 181 : 198، يوم الاثنين 30/11/2020، والقطع من 199 : 216، يوم الثلاثاء 1/12/2020، والقطع من 217 : 234، يوم الأربعاء 2/12/2020، والقطع من 235 : 252، يوم الخميس 3/12/2020، والقطع من 253 : 270، يوم الأحد 6/12/2020، والقطع من 271 : 288، يوم الاثنين 7/12/2020، والقطع من 289 : 299، يوم الثلاثاء 8/12/2020، مشيراً إلى أنه تم تخصيص يومي الاثنين 14/12/2020، والخميس 17/12/2020 لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.​