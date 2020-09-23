10 معلومات عن منتدى شرق المتوسط أهمها منصة لمنتجى ومستهلكى الغاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع وزراء دول منظمة منتدى غاز شرق المتوسط ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط بما يؤسس المنتدى كمنظمة إقليمية دولية مقرها القاهرة ومنصة لحوار سياسى منظم حول الغاز الطبيعى، وفيما يلى أهم المعلومات عن هذا المنتدى، نرصدها كالتالى.. 1- سيعمل منتدى غاز شرق المتوسط كمنصة تجمع منتجى الغاز والمستهلكين ودول المرور 2- وضع رؤية مشتركة وإقامة حوار منهجى منظم حول سياسات الغاز الطبيعي، والتى ستؤدى لتطوير سوق إقليمية مستدامة للغاز، للاستفادة القصوى من موارد المنطقة لصالح ورفاهية شعوبها 3- يحترم منتدى غاز شرق المتوسط بشكل كامل حقوق أعضائه على مواردهم الطبيعية وفقاً للقانون الدولى 4- يدعم جهود الدول الأعضاء لاستثمار احتياطياتهم واستخدامهم البنية الأساسية الحالية والمستقبلية للغاز 5- التعاون الفعال مع أطراف صناعة الغاز وأصحاب المصلحة، بما فى ذلك المستثمرين وأطراف تجارة وتداول الغاز، ومؤسسات التمويل Advertisements 6- اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز منصة حوار دائمة بين الحكومات وأطراف الصناعة 7- سيساهم منتدى غاز شرق المتوسط فى تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمى، وخلق مناخ من الثقة وعلاقات حسن الجوار من خلال التعاون الإقليمى فى مجال الطاقة 8- منتدى غاز شرق المتوسط مفتوح لتقدم أى دولة فى شرق المتوسط لطلب عضويته 9- تستطيع أى دولة أخرى أو منظمة إقليمية أو دولية تقدم طلب للانضمام له كمراقب، طالما تبنوا قيم وأهداف المنتدى، وشاركوه الرغبة فى التعاون من أجل رفاهية المنطقة بأسرها 10- تم توقيع ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط التى تؤسس المنتدى كمنظمة حكومية إقليمية مقرها القاهرة

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