شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة دسوق تبدأ عملها برفع كفاءة النظافة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت المهندسه عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق عملها كرئيس جديد للمركز والمدينه بالتعرف على العاملين.
وشددت على أعمال الحملات المكثفة على المشروعات الخدمية والمرافق الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانياً، بالإضافة استمرار العمل برفع كفاءة النظافة بمركز ومدينة دسوق استمرار تطبيق حملات التطهير والتعقيم وفض الأسواق الأسبوعية بقرى المركز، تقليم وتهذيب الأشجار، وطلاء أعمدة الإنارة والكباري والمداخل ورفع الأتربة بجانبى الطريق وإصلاح بعض إخطار مياه الشرب والصرف بشوارع القرى ومحطات خفض المنسوب متابعة المصالح الحكومية والخدمية حيث تم القيام بحملات نظافة ورفع المتولد اليومى من القمامة والمخلفات ومداخل القرى بالاضافة إلى متابعة تطهير المصارف والترع بالتنسيق مع الرى والصرف.
كما شددت على متابعة سير العمل على الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتأكيداً منا على ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوي النظافة.
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