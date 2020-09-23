شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لغداً الأربعاء ( أول أيام الخريف لهذا العام ) وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة لكل محافظات مصر .

درجات الحرارة المحسوسة هي التي تعتمد على عوامل كثيرة مثل نسبة الرطوبة ونشاط الرياح وسرعتها، وهل المكان مغلق وسيئ التهوية أو مفتوح وجيد التهوية، وهل في ارض زراعية أو أرض صحراوية، والتي تجعل المواطن كثيراً ما يشعر بدرجة حرارة أعلى من درجات الحرارة المتوقعة والتي تعلنها الهيئة .

على سبيل المثال نسبة الرطوبة حينما تكون مرتفعة درجات الحرارة تكون أعلى، وممكن الحرارة تكون 37 والإحساس بها 39 أو 40، كذلك فان نشاط الرياح يعمل على الإحساس بدرجات حرارة أقل .

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على محافظات مصر المتوقعة والمحسوسة لليوم الأربعاء .

المدينة المتوقعة المحسوسة - عظمي صغرى عظمي صغرى القاهرة 33 23 34 25 الاسكندرية 30 24 31 26 وادي النطرون 32 23 33 25 طنطا 32 23 33 25 شبين الكوم 32 23 34 25 دمنهور 31 24 33 26 بلطيم 30 24 33 26 مطروح 29 24 31 25 السلوم 28 22 32 23 سيوة 32 20 36 21 بورسعيد 30 25 34 28 دمياط 30 25 33 28 الزقازيق 33 23 35 26 المنصورة 32 24 34 25 الإسماعيلية 34 23 36 26 السويس 34 23 36 26 العريش 31 24 34 27 رفح 31 24 34 27 رأس سدر 34 26 39 28 نخل 33 20 34 22 نويبع 36 Advertisements 27 37 30 طابا 33 26 36 29 كاترين 30 21 33 22 الطور 34 27 36 30 شرم الشيخ 36 30 41 33 الغردقة 37 28 40 31 مرسى علم 37 28 40 30 الفيوم 35 24 36 25 بني سويف 35 24 37 25 المنيا 35 24 37 25 أسيوط 36 24 37 25 سوهاج 37 25 39 26 قنا 41 26 43 27 الأقصر 42 27 44 28 أسوان 43 29 44 28 ادفو 43 27 44 28 أبوسمبل 42 28 44 29 الوادي الجديد 40 26 43 25 شلاتين 39 26 42 29 أبورماد 36 27 38 29 حلايب 34 27 36 30 رأس حدربة 35 28 37 30