شكرا لقرائتكم خبر عن كفرالبطيخ تحسم مقعدي الدائرة الأولي بنواب دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد الساحة الانتخابية لمجلس النواب بمحافظة دمياط حالة من السخونة الشديدة بالدائرة الأولي التي تضم بندر ومركز دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة وكفرالبطيخ، حيث يخوض المعركة عدد كبير من المرشحين يتعدون العشرون مرشحا.

وترجح هذه الزيادة في عدد المرشحين ارتفاع احتمالات الإعادة بسبب تفتيت الأصوات وتفرق الكتل التصويتية بين عدة مرشحين.

ومن أبرزهم النائب الحالي ضياء الدين داود الذي يتمتع برصيد شعبي ورضا ملحوظ إزاء أداؤه البرلماني في عدة مناطق بالدائرة خاصة في بندر ومركز دمياط , وتعد منطقة عزبة البرج والشيخ درغام وطبل والرطمة وكفرحميدو كتلة تصويتية تضم عدد كبير من الصيادين نجح داود في التواصل معهم بشكل مستمر والسعي لحل مشاكلهم، ويأتي ضياء على بصل منافسا شرسا لما يتمتع به من رصيد كبير من الخدمات علاوة على ما يتمتع به من قبول شعبي، وبصل يسعي لحشد أكبر عدد من الأصوات لصالحه مركزا على بعض قري مركز دمياط ذي الثقل التصويتي الضخم مثل البصارطة والسيالة والعنانية والشعراء والخياطة.

كما يسعي محمد مصطفي الماشطة مرشح حزب مستقبل وطن على المقعد الفردي لحشد الكتلة الشبابية والتي اكتسب رصيد كبير من الدعم بسبب نشاطه الحزبي والمجتمعي، علاوة على إلمامه بقضايا المحافظة.

ويخوض المعركة أيضا رجل الأعمال محمد سامي سليمان القيادي السابق بحزب مستقبل وطن ومرشح حزب الشعب الجمهوري محاولا حشد تصويتي لصالحه ببعض قري المركز منها البستان والعادلية وعزب النهضة.

وتمثل كفرالبطيخ الكتلة التصويتية الأهم نظرا لكونها كتلة جديدة مضافة خلال التقسيم الجديد للدوائر، ويؤكد مراقبون أن كفرالبطيخ ستحسم المقعد نظرا لغموضها لدي المرشحين المتنافسين على المقعد , فيما عدا المرشحين من أبناء كفرالبطيخ وأبرزهم رجل الأعمال محمد أيمن رخا وحمدي عبدالمجيد شلبي ومسعود عبدالنعيم وسامي بلح وعدي الألفي، وهو ما يؤكد مدي أهمية هذه الكتلة التصويتية التي ستحدد بشكل كبير مصير مقعدي الفئات للمحافظة والتي تتزايد احتمالات حسمها عقب جولة الإعادة .

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