شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: استبعاد رجل وسيدة من ترشيحات القائمة الوطنية بنواب دمياط خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علمت «المصري اليوم» من مصادرها أن الانتقادات الحادة التي طالت ترشيحات القائمة الوطنية لانتخابات مجلس النواب بمحافظة دمياط ورصدتها السوشيال ميديا وصفحات التواصل الاجتماعي اضطرت معدي قائمة شرق الدلتا لانتخابات مجلس النواب لإعادة النظر في بعض الترشيحات التي لقت استهجانا شعبيا خلال الساعات الأخيرة.

وأشارت المصادر إلى تزايد احتمالات استبعاد رجل وسيدة من بين الأسماء التي تضمنتها القائمة، واستبدالهم بشخصيتين آخرتين خلال الساعات القليلة الماضية، منها محمد قابيل البنا أمين حزب الشعب الجمهوري بالمحافظة ومرشح الدائرة الثانية والتي تضم فارسكور والزرقا وكفرسعد، فضلا عن شخصية نسائية أخرى.

وكانت القائمة الوطنية ضمت النائب الحالي محمد الحصي أمين حزب مستقبل وطن بدمياط والنائب الحالي الدكتور أسامة العبدوعلي العساس والنائبة الحالية إيفيلين متي بطرس ورحاب موسي والدكتورة هناء فاروق، بينما دفع حزب مستقبل وطن على المقاعد الفردية بأيمن يوسف رخا ومحمد مصطفي الماشطه على الدائرة الأولي والتي تضم بندر ومركز دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة وكفرالبطيخ، بينما رشحت سمير التلباني ومجدي البساطي على الدائرة الثانية والتي تضم فارسكور والزرقا وكفرسعد، حيث تجري الانتخابات بالمحافظة في المرحلة الثانية المقرر إجراؤها نوفمبر المقبل للتنافس على 10 مقاعد بينها 6 مقاعد للقائمة و4 مقاعد فردية .