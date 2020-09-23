شكرا لقرائتكم خبر عن بالرابط.. «خطأ» على موقع التنسيق الإلكتروني بخصوص المرحلة الثالثة للثانوية 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رغم الإعلان الرسمى عن إغلاق رابط التقديم للمرحلة الثالثة والدور الثانى لخريجى الثانوية العامة للقبول بالكليات والمعاهد العليا، مساء الثلاثاء 22 سبتمبر، إلا أننا فوجئنا أن الرابط الخاص بعملية تسجيل الرغبات ما زال متاحًا للطلاب حتى الآن، واستمرار وجود عبارة «الآن تسجيل الرغبات مفتوح للمرحلة الثالثة والدور الثانى» ولم يتم كتابة عبارة «التسجيل مغلق» على الرابط كما كان معتادًا في المراحل السابقة.

تستطيع التحقق بنفسك من ذلك من موقع التنسيق الإلكترونى عبر بوابة الحكومة المصرية من خلال الضغط على هذا الرابط.

وبدأت المرحلة الثالثة يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر في تمام الساعة السابعة من مساء الثلاثاء 22 سبتمبر أعمال تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة 2020 من الثانوية العامة والطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثانى ويمكن للطلاب تجربة تسجيل الرغبات الطلاب ضمن تنسيق المرحلة الثالثة 2020 على موقع بوابة الحكومة المصرية من خلال الضغط على هذا الرابط.

ولم يتم الإعلان رسميًا عن مد جديد للمرحلة الثالثة والدور الثانى، ولم يتسن لنا التحقق سبب عمل الرابط حتى الآن، وهل سيؤدى ذلك إلى تأخير البدء في عملية مراجعة الرغبات بما يؤدى إلى تأخير إعلان النتيجة من عدمه.

وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى، المشرف العام على مكتب التنسيق، صباح أمس الثلاثاء، في تصريحات صحفية، عن عدد الطلاب الذين قاموا بعملية تسجيل الرغبات ضمن تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثانى للقبول بالجامعات، والذى بلغ 180 آلف طالبًا وطالبة.

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