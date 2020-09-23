شكرا لقرائتكم خبر عن تربية عين شمس تفتح 1400 فصل لمحو الأمية فى 3 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح طلاب كلية التربية جامعة عين شمس أكثر من 1400 فصل لمحو الأمية، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين جامعة عين شمس والهيئة العامة لتعليم الكبار، من خلال وحدة دعم المشروع القومي لمحو الأمية التابعة لمركز الخدمات المجتمعية.

وبلغ عدد الفصول المسجلة باسم طلاب كلية التربية ما يزيد عن 1400 فصل مقسمة إلى 444 فصلا بالقاهرة، و689 فصلا بالقليوبية، و272 فصلٍا بمحافظة الجيزة.

وتهدف وحدة دعم المشروع القومي لمحو الأمية إلى تقديم كافة التسهيلات للطلاب، حتى يتمكنوا من المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية، وكذا تذليل كافة العقبات أمامهم، وتيسير الإجراءات الإدارية والفنية لفتح الفصول، علاوة على تدريب الطلاب على المهارات اللازمة لتعليم الكبار.

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وكانت جامعة عين شمس احتلت للعام الثانى على التوالى المركز الأول بين الجامعات المصرية فى تصنيف Nature index 2020. وأوضح الدكتور محمود المتينى، رئيس الجامعة أن هذا التصنيف يعكس مدى اتجاه الجامعات لتحسين جودة النشر الدولى وتحفيز النشر قى المجلات المرموقة، وهو ما يؤكد كفاءة وجودة المنهجية التي تتخذها الجامعة فى هذا الصدد، لافتاً إلى أن الجامعة تحرص على تحفيز أعضاء هيئة التدريس بها والهيئة المعاونة لتحقيق أعلى معدلات للنشر الدولى للأبحاث، من خلال زيادة مكافآت النشر الدولى والتدريب المستمر وتوفير الدورات العلمية لتعريف الباحثين بآلية النشر الدولي.

وأوضح المتيني أن جامعة عين شمس حققت في السنوات القليلة الماضية تقدماً ملحوظاً فى كافة التصنيفات الدولية وهو ما يدعم تواجدها البحثى والأكاديمى بين أفضل جامعات العالم.