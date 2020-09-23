مصر | أجبرتهما على غسل قدميها والتدخين.. التحقيقات تكشف تفاصيل التنمر بطفلين سودانيين (صور)

كشفت التحقيقات في واقعة انتشار فيديو التنمر بطفلين سودانيين عمرهما يتراوح بين "3 و5" سنوات، من قبل إحدى السيدات، أن السيدة تقطن بالحي ١٢ بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

وأوضحت التحقيقات، أن السيدة أجبرت أحد الطفلين على غسل قدميها، ثم أجبرته على غسل وجهه من المياه التي يغسل بها قدميها، وكانت تقول له: "اغسل.. اغسل".

وأشارت، إلى أن السيدة أيضا أجبرت الطفل الآخر على تدخين السجائر، رغم صغر سنه، موضحة أن الطفلين هما نجلي جارتها، وكانا يذهبان للعب مع أطفالها، وكانت تستغل ذلك في التنمر بهما.

هذا، وتم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لسيدة تتنمر بطفلين من جنسية أفريقية، ما أثار استياء واسعا بين المتابعين، ورصدت الأجهزة الأمنية الفيديو، وتم القبض على السيدة، وتحرير محضر ضدها، وإحالة الواقعة للنيابة للتحقيق.

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