مصر | أجبرتهما على غسل قدميها والتدخين.. التحقيقات تكشف تفاصيل التنمر بطفلين سودانيين (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 03:22 صباحاً - انت الان تقراء خبر أجبرتهما على غسل قدميها والتدخين.. التحقيقات تكشف تفاصيل التنمر بطفلين سودانيين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضحت التحقيقات، أن السيدة أجبرت أحد الطفلين على غسل قدميها، ثم أجبرته على غسل وجهه من المياه التي يغسل بها قدميها، وكانت تقول له: "اغسل.. اغسل".
وأشارت، إلى أن السيدة أيضا أجبرت الطفل الآخر على تدخين السجائر، رغم صغر سنه، موضحة أن الطفلين هما نجلي جارتها، وكانا يذهبان للعب مع أطفالها، وكانت تستغل ذلك في التنمر بهما.
هذا، وتم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لسيدة تتنمر بطفلين من جنسية أفريقية، ما أثار استياء واسعا بين المتابعين، ورصدت الأجهزة الأمنية الفيديو، وتم القبض على السيدة، وتحرير محضر ضدها، وإحالة الواقعة للنيابة للتحقيق.
وفي وقت سابق، نجحت الأجهزة الأمنية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد التطبيقات الإلكترونية (التيك توك) يتضمن قيام بعض الصبية بالتنمر على رجل مسن حال تواجده على حافة إحدى المجاري المائية وقيام أحدهم بدفعه، وما أسفرت عنه جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج من أن الواقعة يعود مضمونها إلى شهر مايو الماضي.
وتبين أن مرتكبي الواقعة هم (3 أشخاص- جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة المراغة)، وضبط اثنين منهم وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المُشار إليها بالاشتراك مع المتهم الهارب.
ونجح فريق البحث الجنائي المشكل لضبط المتهم الهارب في ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.