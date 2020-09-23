شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء في دسوق بسبب الصيانة الدورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت هندسة الكهرباء في مدينة دسوق بكفر الشيخ فصل التيار الكهربائي، الأربعاء، من العاشره صباحا وحتي الواحده ظهرا، لأعمال الصيانه الدوريه من منطقة شارع تقسيم رجب وحي مكة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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