شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي حوش عيسى يشيعون شهيدًا جديدًا بفيروس كورونا بين الطواقم الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع أهالى حوش عيسى جثمان الدكتور مجاور فتحى الدفراوى، من أمام مسجد المحطة بوسط المدينة، والذى توفى متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ونعت الإدارة الصحية بحوش عيسى ومستشفى حوش عيسى المركزى ومديرية الصحة في البحيرة ونقابة أطباء البحيرة الشهيد، الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ أسبوعين.

وأصدرت مديرية الصحة بيانًا نصه «ينعي الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور حمودة الجزار، وكيل مديرية الصحة، وجميع العاملين بالقطاع الصحى، ببالغ الحزن والأسى شهيد الطواقم الطبية الدكتور مجاور فتحى الدفراوى، طبيب الأطفال في مستشفى حوش عيسى المركزي، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويُلهم أهله وزملائه الصبر والسلوان».

وأصدرت نقابة الأطباء بالبحيرة، بيانًا مماثلا، موقع من الدكتور السعدنى عاشور، رئيس اللجنة الإجتماعية، والدكتور أحمد قطرى الأمين العام، والدكتور أحمد آدم، وكيل النقابة، والدكتور محمد منيسى، نقيب الأطباء، تنعى فيه الشهيد داعين المولى عز وجل أن يتغمده في واسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان.