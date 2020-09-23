شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الوطنية للصحافة» يتعهد بإطلاق بوابات إلكترونية للمؤسسات الصحفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أثناء تكريم عدد من الصحفيين المتميزين في تغطية انتخابات مجلس الشيوخ، إنه «غيور على المؤسسات الصحفية، وسوف يعمل على تقوية الصحافة الورقية»، متعهدا بعمل بوابات الكترونية لبعض المؤسسات الصحفية.
وأضاف: «نعمل في الهيئة من ١٠ صباحا حتي ٨ مساء، من أجل حل مشاكل المؤسسات الصحفية، وخلال الفترة الماضية توصلنا لحل كثير من المشاكل في بعض المؤسسات الصحفية، ووجود مشاكل لا يعني أن الدنيا سوداء، وهناك امل كبير في تطوير المؤسسات الصحفية».
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