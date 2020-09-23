افتتاح معرض «أهلًا مدارس» للمستلزمات والأدوات المدرسية في المنيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار افتتحت مديرية أمن المنيا أبواب معرضها السنوي «أهلا مدارس» لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة، ضمن مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. وخصصت المديرية مقر المعرض بجوار محطة السكك الحديدية بمدينة المنيا، ليكون متاحا لجميع المواطنين، وضمت المعرض عدة أركان مخصصه لبيع الحقائب والأدوات المدرسية والمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة. يقام المعرض منذ 5 سنوات بإشراف اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، وبمشاركة عدد من أصحاب المصانع ومحلات الجملة لتوفير المستلزمات بأسعار مخفضة لجميع المواطنين. ووجه الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، الشكر لمدير الأمن وقيادات المديرية لجهودهم السنوية في إقامة المعرض، لتوفير احتياجات الأسر من متطلبات أبنائهم خلال العام الدراسي، مؤكدا ان المديرية بصدد إقامة معارض ببعض المدن الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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