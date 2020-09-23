شكرا لقرائتكم خبر عن 19 مرشحًا محتملًا لـ«النواب» يخضعون للكشف الطبي في قنا.. والإجمالي 255 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية الصحة في قنا أن 19 مرشحًا محتملا لانتخابات مجلس النواب وقعوا الكشف الطبي، الثلاثاء، ليصل الإجمالي إلى 255 مرشحًا محتملا.
وأكد الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، في بيان، الثلاثاء، أنه تم توفير عدد من الأماكن لتيسير أعمال الكشف على المرشحين وفقًا للإجراءات الاحترازية، وتشمل 3 مستشفيات والكومسيون الطبي، مشيرًا إلى أن العاملين بالأماكن المخصصة للكشف والتحاليل ملتزمون بكافة الإجراءات الوقائية ضد جائحة كورونا، مؤكدًا استمرار توقيع الكشف الطبي حتى الساعة الثانية ظهرا من يوم 26 سبتمبر الجاري.
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