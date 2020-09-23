شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التخفيض الثاني.. ننشر أسعار التصالح في العزب المتاخمة لمدن المنيا (مستندات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قرارا بإعادة تحديد سعر المتر المسطح لمقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بنطاق المحافظة بنسب تخفيض تصل إلى 50%، وذلك في المناطق المتاخمة للمدن «العزب» للاستخدام «السكنى» فقط، والتي تقع داخل حدود التنظيم الداخلي ما بين المدينة والقرية، وفقا لما انتهت إليه اللجنة المُشكلة بقرارى المحافظ رقم 365 لسنة 2019، 549 لسنة 2020.

أكد المحافظ أن تخفيض أسعار مقابل التصالح هو الثاني على التوالي، حيث أصدرت المحافظة في 5 أغسطس الماضي قرارها الأول بتخفيض الأسعار من 40-50 %، وقد تم اتخاذ قرار التخفيض للمرة الثانية، استجابه لطلبات الاهالي، وضمن توجيهات القيادة السياسية بمراعاة الابعاد الاجتماعية والاقتصاديه للمواطنين، مؤكدا أن هذا القرار سيسري على المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح خلال الفترة الماضية وقاموا بسداد جدية التصالح.

واوضح المحافظ انه تم حتى الآن استقبال 87 الف و845 طلبا للتصالح، مؤكدا على الاستمرار في تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء من قبل اللجان التي تم تشكيلها لمتابعة موقف قانون التصالح، والتى تقوم بمباشرة أعمالها حتى تاريخ 30 سبتمبر، وهو التاريخ الذي حدده القانون، وأكد عليه رئيس مجلس الوزراء، مع تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح.

وناشد «القاضي» المواطنين من أبناء المحافظة بسرعة التقدم للتصالح على مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحدد لها 30 من شهر سبتمبر الجاري، مؤكدا على ان قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعها قانونيا بالتصالح.

بالمستندات ننشر اسعار تخفيض محافظ المنيا لمخالفات التصالح في العزب المتاخمة للمدن للمرة الثانية

بالمستندات ننشر اسعار تخفيض محافظ المنيا لمخالفات التصالح في العزب المتاخمة للمدن للمرة الثانية