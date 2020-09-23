شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة سوهاج»: خروج المسن ضحية التنمر من المستشفى بعد الاطمئنان عليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سمحت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج بخروج صلاح خلاف مزيد، 60 سنة، ضحية واقعة التنمر الشهيرة، من مستشفى سوهاج التعليمى، عقب إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له والاطمئنان عليه.

كان فريق طبي من مستشفي المراغة المركزى برئاسة الدكتور الفولي قنديل، مدير الإدارة الصحية بمركز المراغة، ضم نائب مدير المستشفي، وإخصائي باطنة وجراحة، وإحدى الممرضات، قد توجهوا إلى مسكن المذكور لعمل الفحوصات اللازمة له والكشف عليه، ولكن أهله رفضوا، وبعد تواصل مسئولى الصحة معهم مرة أخرى بتوجيهات من اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، تم نقل المسن إلى مستشفي سوهاج التعليمي، وجرى استقباله بفريق طبي بقيادة الدكتور علاء غفير، مدير الطب العلاجي، وإخصائي جراحة، وإخصائى باطنة، وإخصائى نفسية وعصبية، وتم الكشف على المذكور وعمل الفحصوات والاشعات اللازمة له، وحجزه تحت الملاحظة لمدة يومين، حتى جرى التأكد من حالته والسماح بخروجه تلبية لرغبة أهله.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا بالواقعة، وتبين من المعاينة والفحص لأجهزة البحث الجنائى، بقيادة اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، ظهور مقطع فيديو متداول على صفحات مواقع التواصل الإجتماعى لمجموعة صبية يتنمرون على شخص مسن ويبدو أنه معاق ذهنيا، وقيام أحدهم بدفعه بيده وسقوطه في الترعة وسط ضحكاتهم، وقيام الضحية بسبهم أثناء محاولته الخروج، وقام أحد المتهمين بتصوير مقطع فيديو للواقعة ونشره على موقع مقاطع الفيديو القصيرة «تيك توك».

وأشارت تحريات فريق البحث بقيادة اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير المباحث الجنائية، إلى أن الواقعة حدثت منذ 4 شهور بنجع «الأخيضر» بمركز المراغة، مع عجوز معاق ذهنيا يدعى صلاح خلاف مزيد «60 سنة» وشهرته عاشور، وأن المتهمين فيها 3 صبية تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 سنة، وقد تم تحديدهم، وتمكنت قوة من مباحث مركز المراغة بقياد الرائد محمد عبدالسلام، رئيس مباحث المركز، من ضبطهم وبإحالتهم إلى النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.