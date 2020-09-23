شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يتابع أعمال رفع كفاءة الصرف الصحي والنظافة في الأحياء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الثلاثاء، اجتماعا لمتابعة أعمال رفع الكفاءة الجارية بقطاع الصرف الصحي بعدد من الأحياء، بحضور اللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة ومدير الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي واللواء محمد عامر المستشار الفني للمحافظة ورؤساء الأحياء.

وخلال الاجتماع، تابع المحافظ مستجدات الأعمال الخاصة بتطوير ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي ومياه الشرب ببورسعيد، وذلك في إطار أعمال الصيانة ورفع الكفاءة التي يشهدها قطاع الصرف بنطاق المحافظة وفى إطار الاستعدادات الخاصة بموسم الشتاء، وكذلك للتخلص من مشكلات الصرف الصحي واستيعاب المشروعات الجديدة ومتابعة اعمال النظافة بالأحياء على مدار اليوم.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أنه جارى الانتهاء من أعمال تطوير وإقامة محطات الصرف بأحياء الضواحي والزهور والجنوب، بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات في قطاع الصرف ومياه الشرب، موجها المحافظ خلال الاجتماع بضرورة التنسيق وسرعة انجاز الأعمال القائمة.