«أولمبياد الطفل المصري» تختتم فعالياتها بتتويج أبطال الإسكندرية في 32 لعبة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توّج أبطال الإسكندرية في ٣٢ لعبة في ختام تصفيات أولمبياد الطفل المصرى التي اختتمت فعالياتها تحت رعايه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندريه ونفذتها الإدارة المركزية للطلائع برئاسه عزه الدرى وكيل الوزارة رئيس الاداره المركزية والاداره اامركزيه للتنميه الرياضيه برئاسه د سونيا دنيا وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضه بالاسكندريه برئاسة الدكتور صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية ممثله في اداره الطلائع. اولمبياد الطفل المصرى تختتم فعالياتها بتتويج أبطال الإسكندرية فى ٣٢ لعبة اولمبياد الطفل المصرى تختتم فعالياتها بتتويج أبطال الإسكندرية فى ٣٢ لعبة بدأت فعاليات تصفيات اولمبياد الطفل المصرى في نسخته الثانيه بعد توقفت لظروف مجابهه انتشار فيروس كورونا المستجد بالتصفيات في العاب قدم خماسى بنين- قدم خماسي بنات- كرة طائرة بنين- كرة طائرة بنات- كرة سلة بنين- كرة سلة بنات- كرة يد بنين فقط- عدو 100 م بنين- عدو 100 م بنات- وثب طويل بنين- وثب طويل بنات- رمي جلة بنين- رمى جلة بنات- فردى بنين- فردى بنات- زوجى بنين- زوجي بنات. اولمبياد الطفل المصرى تختتم فعالياتها بتتويج أبطال الإسكندرية فى ٣٢ لعبة الكاراتيه- كاتا فردى بنين حزام ازرق إلى بني 1- الكاراتية- كاتا فردى بنات حزام ازرق إلى بنى 1- الكاراتية- كاتا فردى بنين حزام اسود ناشئين- الكاراتية- كاتا فردى بنات حزام اسود ناشئين- التايكوندو (كروجي)- ميزان تحت 37 ك بنين- التايكوندو (كروجي)- ميزان تحت 45 ك بنين- التايكوندو (كروجي)- ميزان تحت 53 ك بنين -التايكوندو (كروجي)- ميزان تحت 61 ك بني- التايكوندو (كروجي)- ميزان فوق 61 ك بنين- التايكوندو (كروجي)- ميزان تحت 33 ك بنات التايكوندو (كروجي)- ميزان تحت 41 ك بنات- التايكوندو (كروجي) ميزان تحت 47 ك بنات والتايكوندو (كروجي)- ميزان تحت 55 ك بنات- التايكوندو (كروجي)- ميزان فوق 55. وتمت التصفيات بمشاركة ٥٧٥٥ طليعيًا تم تسجيلهم وكانت النتائج كالتالى كره قدم بنين م ش الانفوشى وكره قدم بنات نادي المجد وكرة سلة بنين م ش الأنفوشي وكرة سلة بنات نادي سموحة وكرة طائرة بنين م ش سموحه وكره طائره بنات اكاديمه الشهيد اسلام وكره البد بنبن م ش الظاهرية. أما الكاراتيه فقد فاز نادي سموحة ونادي نجوم التراس والمؤسسه العسكريه وتنس الطاوله م ش سموحه والعاب قوى المؤسسه العسكريه ونادى الاتحاد السكندري في دفع الجله ووثب طويل و١٠٠م عدو المشروع القومى للناشئين وم ش النصر. أما التايكوندو فقد حصد (نادي شباب محسن والبيطاش) مراكز شباب (سموحة_ الحرية _ النصر) ومدرسة كيلوباترا. ونفذ اولمبياد الطفل المصرى في نسخته الثانية في مراكز شباب (السيوف- الشلالات- النصر- سموحة- الأنفوشي). Advertisements تجدر الاشاره إلى أن اولمبياد الطفل المصري هو نموذج محاكاة للأولمبياد في صورة مصغرة، ونقذ تصفيات المستوى الإقليمي بالنادي الأوليمبي واستاد الإسكندرية بمشاركه ابطال الاولمبياد في محافظات (البحيرة ومرسى مطروح). الوضع في مصر

اصابات 102,141

تعافي 90,332

وفيات 5,787

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