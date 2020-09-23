شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل 10 فنارات في العالم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيدت المنارات قديمًا لإرشاد السفن إلى اليابسة، ومع التطور واستخدام الاقمار الصناعية في تحديد المسافات أصبحت المنارات رمزًا للدول ونقاط إرشاد، وهناك دول استغلت المنارات وحولتها إلى فنادق.

مجلة «مارين انسايت» البحرية استعرضت بالصور أجمل 10 منارات حول العالم:

- توري دي هرقل، إسبانيا: تُعرف باسم برج هرقل. أنشأت في القرن الثاني الميلادي ويبلغ طولها 187مترا، في عام 2009 أصبحت أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو وهي نصب تذكاري وطني لإسبانيا.

- منارة يوكوهاما باليابان يشتهر بوجود ومضات ضوئية مختلفة تنبعث من برج الضوء. يومض الضوء كل 20 ثانية باللون الأخضر والأحمر كلون متناوبة.يعد البرج البحري أطول منارة في العالم- على ارتفاع 106 مترًا.

- منارة Pigeon Point Lighthouse: تُعرف أيضًا باسم Pigeon Point Light Station، وهي تستخدم منذ عام 1861 وهي أطول منارة في الساحل الغربي للولايات المتحدة. وتم بناؤها لمساعدة السفن في العثور على طريقها إلى ساحل المحيط الهادئ في كاليفورنيا

- منارة برنهام اون سي المنارة مبنية من الخشب وفي قاعدتها أرجل أو أعمدة خشبية. يبلغ ارتفاع المنارة المنخفضة 36 قدمًا وتم بناؤها عام 1832.

- منارة Knarrarós: تقع هذه المنارة في أيسلندا، وقد تم بناؤها بين عامي 1938 و1939. تفرد تصميم المنارة هو أنها كانت أول منارة في أيسلندا تستخدم الخرسانة كمواد بناء. تعرض صور المنارة هيكلًا يبدو أنه يحتوي على شريط أسود عمودي على كل جانب من الجوانب الأربعة للمنارة.

- منارة برومثب كيب: تم بناء هذه المنارة في عام 1996 لإحياء ذكرى حكم الملك التايلاندي بوميبول أدولياديج. تفرد تصميم المنارة هو أن تاج المنارة مغطى بالذهب. تقع المنارة جنوب بوكيت.

- منارة كوبو: تقع المنارة في دولة إستونيا الأوروبية. تم بناؤه في القرن السادس عشر (1531) ومنذ ذلك الحين تم استخدامه دون توقف. تجعل هذه الميزة منارة كوبو أقدم منارة لا تزال مستخدمة في العصر الحالي.

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- منارة الخليج الأوسط: تُعرف هذه المنارة أيضًا باسم ضوء الخليج الأوسط أو منارة الخليج المحمول. يقع تصميم المنارة في ألاباما، وهو فريد من نوعه لأنه من مجموعة متنوعة من المنارات ذات الوبر اللولبي.

- منارة مادانغ: تقع منارة مادانغ في بابوا غينيا الجديدة. تم بناؤها في عام 1959 كنصب تذكاري لمراقبي السواحل ،تصميم المنارة فريد لأنه يبدو وكأنه صاروخ منتصب على الأرض من بعيد

- Kiz Kulesi: تُعرف هذه المنارة باسم برج العذراء أو برج Leandros (في العصور القديمة) وتقع في تركيا. تم بناؤها في عام 408 قبل الميلاد وخضع بشكل دوري للكثير من أعمال إعادة الهيكلة، كان آخرها في عام 1998 وحاليا تستخدم كمكان ترفيهي.